Eyüpspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!

İstanbul
Eyüpspor'da ayrılık mevsimi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Mor'u takımdan gönderme kararı alan Eyüpspor, şimdi de Dorukhan Toköz'ü serbest bıraktı.
Eyüpspor'da transfer sezonuna hızlı bir giriş yapıldı. İstanbul ekibi, an itibarıyla Dorukhan Toköz'ün serbest bırakıldığını duyurdu.
"Teşekkürler Dorukhan Toköz! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
https://x.com/eyupsporkulubu/status/1937532810207858904
Eyüpspor'da Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi sona erdi ve deneyimli orta sahaya yeni bir kontrat sunulmadı.