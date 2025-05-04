İstanbul
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu. Dev derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Richard Martens oturacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Dev derbinin VAR koltuğunda kimin oturacağı da merak konusuydu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı. Derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Richard Martens oturacak.
Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca
Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan