Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu. Dev derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Richard Martens oturacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

VAR'DA HOLLANDALI RİCHARD MARTENS OLACAK

Dev derbinin VAR koltuğunda kimin oturacağı da merak konusuydu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı. Derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Richard Martens oturacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca

Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan