Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı! Dünyaca ünlü yıldız sarı lacivertli forma giyecek

Fenerbahçe, yeni sezona damga vuracak bir transfer bombasına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde, dünya futbolunun zirvesindeki bir süper star var. İşte taraftarları heyecanlandıracak o rüya transfer planının ilk detayları…

Fenerbahçe şampiyonluk parolasıyla çıktığı bir sezonda daha hedefine ulaşamadı. Gelecek sezon için şimdiden kadro planlaması yapmaya başlayan sarı lacivertli ekip, sürpriz isimlerle görüşmeye başladı. Fenerbahçe taraftarlarının dört gözle beklediği transfer haberleri önümüzdeki günlerde netleşecek.

FENERBAHÇE'NİN FORVETİ KİM OLACAK?

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan sarı lacivertli ekibin forvetleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, gelecek sezon takımda olmayacak.

Victor Osimhen için de devreye giren Ali Koç ve ekibi, bu transferin zorluğunu hesaba katarak, büyük bir forvet listesi hazırladı.

JONATHAN DAVİD İLE TEMAS KURULDU!

Gelecek sezon için tartışmasız iyi bir forvet almak için girişimlere başlayan sarı lacivertli ekip, Lille forması giyen 25 yaşındaki golcü Jonathan David'in menajeriyle temas kurdu.

Kanadalı yıldızın İnter ile anlaştığı haberleri İtalya'da manşetlere taşınsa da sarı-lacivertli kulübün transferde devreye girerek oyuncuyu ikna etmek için baskı yapmayı hedeflediği kaydedildi.

DUSAN VLAHOVİC DE TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe’nin Jonathan David transferinde istediği sonucu alamazsa Juventus'tan Dusan Vlahovic ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında. Deneyimli forvet için 40 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor.

3. sırada ise Fransız yıldız Mateta var. Önümüzdeki sene sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu içinFenerbahçe, Crystal Palace ile temaslara başlayacak.