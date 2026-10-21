Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan 3. hafta maçlarıyla başladı.
Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta kapsamında 8 karşılaşma daha oynandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşandı.
Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Liverpool, Villarreal karşısında 4-3'lük skorla kazanırken Manchester City de AEK'i 5-1 mağlup etti.
Roma, Slovan Bratislava'yı 4-0 ile geçti. Napoli, Bodo/Glimt karşısında 4-3 galip geldi. Sabah, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Porto ise PSV karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları şöyle:
Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün maçlarının tamamlanmasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum:
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1
|İngiltere
|105.574
|2
|İtalya
|90.017
|3
|İspanya
|84.868
|4
|Almanya
|83.259
|5
|Fransa
|70.582
|6
|Portekiz
|66.550
|7
|Belçika
|60.850
|8
|Hollanda
|54.062
|9
|Türkiye
|51.275
|10
|Yunanistan
|45.812
|11
|Çekya
|45.525
|12
|Polonya
|45.525