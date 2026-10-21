UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan 3. hafta maçlarıyla başladı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. UEFA ülke puanı sıralamasında ilk sırada İngiltere (105.574 puan) yer alıyor. İtalya 90.017 puanla ikinci, İspanya ise 84.868 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye, 51.275 puanla 9. sırada yer alıyor. Yunanistan ve Polonya 45.525 puanla 11. ve 12. sıraları paylaşıyor.

FENERBAHÇE 3 PUANI SON DAKİKADA KAÇIRDI

Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

GECENİN MAÇINDA PSG BARCELONA'YI DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta kapsamında 8 karşılaşma daha oynandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşandı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Liverpool, Villarreal karşısında 4-3'lük skorla kazanırken Manchester City de AEK'i 5-1 mağlup etti.

Roma, Slovan Bratislava'yı 4-0 ile geçti. Napoli, Bodo/Glimt karşısında 4-3 galip geldi. Sabah, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Porto ise PSV karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

GÜNÜN TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-2

Sabah - Borussia Dortmund: 1-2

Paris Saint-Germain - Barcelona: 4-2

Liverpool - Villarreal: 4-3

Manchester City - AEK: 5-1

Roma - Slovan Bratislava: 4-0

Porto - PSV: 0-1

Napoli - Bodo/Glimt: 4-3

Stuttgart - Atletico Madrid: 1-1

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün maçlarının tamamlanmasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum: