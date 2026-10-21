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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 02:39

Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı ağırladı. 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayan sarı lacivertliler, son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Salı gününün maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 02:39

'nde büyük heyecan 3. hafta maçlarıyla başladı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA ülke puanı sıralamasında ilk sırada İngiltere (105.574 puan) yer alıyor.
İtalya 90.017 puanla ikinci, İspanya ise 84.868 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye, 51.275 puanla 9. sırada yer alıyor.
Yunanistan ve Polonya 45.525 puanla 11. ve 12. sıraları paylaşıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE 3 PUANI SON DAKİKADA KAÇIRDI

Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 'de ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

GECENİN MAÇINDA PSG BARCELONA'YI DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta kapsamında 8 karşılaşma daha oynandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşandı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Liverpool, Villarreal karşısında 4-3'lük skorla kazanırken Manchester City de AEK'i 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

Roma, Slovan Bratislava'yı 4-0 ile geçti. Napoli, Bodo/Glimt karşısında 4-3 galip geldi. Sabah, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Porto ise PSV karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

GÜNÜN TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları şöyle:

  • Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-2
  • Sabah - Borussia Dortmund: 1-2
  • Paris Saint-Germain - Barcelona: 4-2
  • Liverpool - Villarreal: 4-3
  • Manchester City - AEK: 5-1
  • Roma - Slovan Bratislava: 4-0
  • Porto - PSV: 0-1
  • Napoli - Bodo/Glimt: 4-3
  • Stuttgart - Atletico Madrid: 1-1
Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı! UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün maçlarının tamamlanmasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum:

SıraÜlkePuan
1İngiltere105.574
2İtalya90.017
3İspanya84.868
4Almanya83.259
5Fransa70.582
6Portekiz66.550
7Belçika60.850
8Hollanda54.062
9Türkiye51.275
10Yunanistan45.812
11Çekya45.525
12Polonya45.525
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Kadıköy
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#Ülke Puanı
#Spor
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