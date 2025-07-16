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 | Baran Aksoy

Fenerbahçe, İtalyan devi ile alay etti! 50 milyon Euro'luk oyun bozuldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Archie Brown'ın imza attığı sözleşmeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtalya basını transfer sonrası Milan ile dalga geçti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, İtalyan devi ile alay etti! 50 milyon Euro'luk oyun bozuldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 09:57

Şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran sonrası kadrosuna Archie Brown'u katarak sol bek için kritik bir hamle yapmıştı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadroda kesin olara görmek istediği Archie Brown'ın imza attığı sözleşmeyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe, İtalyan devi ile alay etti! 50 milyon Euro'luk oyun bozuldu

50 MİLYON EURO'LUK OYUN

, Brown’un sözleşmesine 50 milyon Euro’luk bir serbest kalma bedeli koymayı planlarken, genç oyuncu bu tutarın kariyer planlarına uygun olmadığını belirterek daha esnek bir madde talep etti.

FENERBAHÇE BROWN'UN TALEBİNİ DİKKATE ALDI

ise Brown'un bu talebini dikkate alarak, sözleşmeye 20 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi ekledi. İki tarafın da kazandığı bir anlaşma gerçekleşti.

Fenerbahçe, İtalyan devi ile alay etti! 50 milyon Euro'luk oyun bozuldu

"FENERBAHÇE, MİLAN İLE ALAY ETTİ"

Brown'un Milan'ın yerine Fenerbahçe'yi tercih etmesi İtalyan futbolunda ana gündem maddesi oldu. La Gazetta dello Sport'ta yapılan haberde, "Fenerbahçe, Milan ile alay etti" ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#milan
#Fenerbahçe
#Archie Brown
#Serbest Kalma Bedeli
#Spor
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