Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kalan haftalarda kayıpsız ilerlemeyi hedeflerken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasına hız verdi. Takvim’in haberine göre, takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic’le ilgili sürpriz bir karar alındı. Sportif direktör Mario Branco’nun, iki yıldız isimle görüşerek yeni sezon kadrosunda yer almayacaklarını bildirdiği öne sürülürken, teknik direktör Jose Mourinho’nun da bu kararı desteklediği belirtildi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:55

Trendyol Süper Lig'de kalan haftaları kayıpsız geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan ve ezeli rakibinin puan kaybını bekleyen sarı - lacivertlilerde gelecek sezon için harekete geçildi.

Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz

Sarı- lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun iki yıldızla görüştüğü ve "Gelecek yıl takım planında siz yoksunuz" dediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin iki "lider" özellikli futbolcunun boşluğunu doldurmak için hemen transfer harekatına başlayacağı da ifade edildi.

Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz

Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'nun iki futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMA OPERASYONU!

Öte yandan Fenerbahçe'nin iki oyuncuyla yolların ayrılmasıyla birlikte yüksek bir maaş yükünden kurtulacağı da öğrenildi. Yeni sezonda yıldızlarla dolu bir kadro kurma hedefi olan sarı - lacivertlilerin 8.4 milyon euro'luk bir maaş yükünden çıkarak elini rahatlatacağı aktarıldı.

Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 95 maça çıkan Edin Dzeko, 45 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi. Tadic ise 105 maçta 29 gol - 33 asistlik bir katkı verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho yönetimle görüştü: Fenerbahçe'de Lorenzo Pellegrini transfer edilecek!
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıran sözler: "İyi bir kadro oluşturmuştuk"
Aziz Yıldırım’dan stat çıkışı! Fenerbahçe yönetimi anında cevap verdi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.