Fenerbahçe kaptanları veda ediyor! Mario Branco duyurdu: Gelecek sezon yoksunuz

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kalan haftalarda kayıpsız ilerlemeyi hedeflerken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasına hız verdi. Takvim’in haberine göre, takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic’le ilgili sürpriz bir karar alındı. Sportif direktör Mario Branco’nun, iki yıldız isimle görüşerek yeni sezon kadrosunda yer almayacaklarını bildirdiği öne sürülürken, teknik direktör Jose Mourinho’nun da bu kararı desteklediği belirtildi. İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'de kalan haftaları kayıpsız geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan ve ezeli rakibinin puan kaybını bekleyen sarı - lacivertlilerde gelecek sezon için harekete geçildi.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacağı iddia edildi.

Sarı- lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun iki yıldızla görüştüğü ve "Gelecek yıl takım planında siz yoksunuz" dediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin iki "lider" özellikli futbolcunun boşluğunu doldurmak için hemen transfer harekatına başlayacağı da ifade edildi.

Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'nun iki futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMA OPERASYONU!

Öte yandan Fenerbahçe'nin iki oyuncuyla yolların ayrılmasıyla birlikte yüksek bir maaş yükünden kurtulacağı da öğrenildi. Yeni sezonda yıldızlarla dolu bir kadro kurma hedefi olan sarı - lacivertlilerin 8.4 milyon euro'luk bir maaş yükünden çıkarak elini rahatlatacağı aktarıldı.

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 95 maça çıkan Edin Dzeko, 45 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi. Tadic ise 105 maçta 29 gol - 33 asistlik bir katkı verdi.