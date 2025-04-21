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 | Burak Ayaydın

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıran sözler: "İyi bir kadro oluşturmuştuk"

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Acun Ilıcalı'dan açıklamalar geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor karşısındaki puan kaybını değerlendirirken hala 'iyi bir kadro kurduklarını' iddia etti ve sosyal medyada tepki topladı.

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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıran sözler:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 13:06

Fenerbahçe kendi sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Fenerbahçe'de maç sonunda Acun Ilıcalı'dan değerlendirmeler gelirken, asbaşkan tarafından şampiyonluk yolunun zora girdiği de ayrıca vurgulandı.

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ACUN ILICALI'DAN MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALAR

Taraftarların sosyal medyada çok eleştirdiği Acun Ilıcalı, "Bizim için çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için de taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili hem şahsım hem yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadromuz, yönetimimiz, hep beraber bir aileyiz. Aile olarak da bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. Bilsinler ki biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçemiz için harcayan, Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen olmayınca olmuyor, sayısız fırsat kaçıyor, maç da berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı da bu. 'Futbolda puan kaybı olmaz' diye bir şey olmuyor. Tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, üzücü. Açıkçası iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok ciddi emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadromuzun gücü olsun teknik direktörümüz olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Bazen her şeyi yapmanıza rağmen sonuçta futbol bu. Her şey sahada belli oluyor. Biz de bu açıdan hem üzgünüz hem sorumluyuz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. O yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum. 6 hafta var, şansımız şu anda çok zor gözüküyor. Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyoruz." dedi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıran sözler: "İyi bir kadro oluşturmuştuk"

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI'NIN SAHİBİ OLDUĞU HULL CITY NE DURUMDA?
Fenerbahçe'deki yönetim süreciyle eleştirilen Acun Ilıcalı, Hull City ile de kümede kalabilmek için savaşıyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#acun ılıcalı
#Şampiyonluk Yarışı
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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