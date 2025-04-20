Fenerbahçe-Kayserispor maçına Hollandalı VAR!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi açıklandı. Genel olarak günün maçlarının VAR ve AVAR hakemlerinin duyurulduğu bilgilendirme, MHK tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Trenyol Süper Lig'in 32. hafta mücadeleleri için VAR ve AVAR açıklamaları gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırlayacağı maçta orta hakem olarak Oğuzhan Çakır düdük çalarken, an itibarıyla yabancı VAR hakemi de açıklandı.
Bugün saat 19.00 itibarıyla oynanacak mücadelenin yabancı VAR hakemi Jeroen Manschot oldu. Hollandalı hakem, bu sezon Süper Lig'deki ilk görevini dün oynanan Kasımpaşa-Sivasspor maçında üstlenmişti.
https://x.com/MHK_Resmi/status/1913880288049999984
Galatasaray ile aradaki 3 puan farkın açılmasını istemeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'a karşı galip gelmek istiyor.