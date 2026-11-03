Fenerbahçe, Liverpool hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te İstanbul'da İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Liverpool mücadelesinin hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong da idmanda yer aldı.