Fenerbahçe Pavlovic'e teklifi yaptı! Dusan Tadic ikna çabalarına başladı

21 Ocak 2025 00:07 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 00:16

Ara transfer döneminde kadrosuna savunma takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe rotayı Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic'e çevirdi. Transferde vatandaşı Dusan Tadic ikna çabalarına başladı, Pavlovic'e teklif yaparak İstanbul'a çağırdı.

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Fenerbahçe, Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic'in transferi için İtalyan ekibine teklif yaptı.

PAVLOVİC İÇİN FENERBAHÇE MİLAN'A TEKLİF YAPTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 2001'li stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe Milan'a teklif yaptı.

Dušan Tadić vatandaşı Strahinja Pavlović'i arayarak Fenerbahçe ve İstanbul yaşamını anlattı. Sırp 10 numara vatandaşına olumlu referans verdi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ!

23 yaşındaki stoper, bu sezon Serie A devi ile 14 karşılaşmada forma giydi. Sırp savunmacı, bu maçlarda 1 gol katkısı sundu.

Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek olan Pavlovic'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.