Fenerbahçe sponsorlukta dev anlaşmayı imzaladı! Kasaya girecek para belli oldu

19 Aralık 2024 20:55 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 20:58

Fenerbahçe Spor Kulübü, Paribu ile yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attı. 2021 yılında 52 milyon dolarlık bir gelir elde edilen projede, bu kez beklentilerin 15 milyon doları aşacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2021 yılında Paribu ile başlattığı iş birliğini yeni bir anlaşma ile devam ettirme kararı aldı. Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene Fenerbahçe​ Başkanı Ali Koç​, kulüp yöneticileri ve Paribu’nun kurucusu ve CEO’su Yasin Oral katıldı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik​, Fenerbahçe Token’ın Paribu platformunda 2021 yılının ağustos ayında işlem görmeye başladığını ve ön satışta 500 bin token’ın kısa sürede tükendiğini ifade etti.

FENERBAHÇE TOKEN'LARI BİTİRDİ!

2021 yılında toplam 190 milyon 700 bin token'ın yüzde 10'unu arz ettiklerini söyleyen Bilecik, şöyle devam etti:

"Biz o gün ne olduğunu anlamadık, sadece kasada paramızı gördük. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekir. Şimdi de doğru zamanı tutturduğumuzu düşünüyorum. Bu iş birliğimizi daha kapsamlı hale getirerek sadece token değerini artırmayı değil, kulübümüze önemli boyutta gelir kazandırmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe token sahibi tüm taraftarlarımıza, futbol takımımızla 24 farklı kategoride, basketbol takımımızla da 13 farklı kategoride özel fırsatlardan yararlanabileceği, hayallerini süsleyecekleri ortamlarda bulunma fırsatı sunacağız. Kulüp olarak imkanlarımızı açacağız. Paribu da organizasyon anlamında tüm becerileriyle yatırımcılara önemli değer katacaktır."

FENERBAHÇE'NİN KASASINA GİRECEK PARA BELLİ OLDU!

Fenerbahçe token'ın taraftarlarla iletişim sağlama görevini yerine getirmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Oral, "Bu projeden Fenerbahçe adına 15 milyon doların üzerinde bir gelir beklentisi öngörüyoruz. Burada token sahipliği tamamen kulüpte. Diğer kulüplerde böyle işlemiyor. Biz sadece bunun aracısıyız." dedi.