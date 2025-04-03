Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Ligdeki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadeleye, hakem Mehmet Türkmen atandı.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına orta hakem olarak Mehmet Türkmen atanırken, yardımcıları ise Bersan Duran ve Serkan Çimen oldu.

MERKEZ HAKEM KURULU TÜM LİSTEYİ AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. İşte listenin tamamı:

4 NİSAN CUMA

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 NİSAN PAZAR

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe