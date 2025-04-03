Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Ligdeki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadeleye, hakem Mehmet Türkmen atandı.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına orta hakem olarak Mehmet Türkmen atanırken, yardımcıları ise Bersan Duran ve Serkan Çimen oldu.
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. İşte listenin tamamı:
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe