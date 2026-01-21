Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu Trendyol Süper Lig'den 6 kulüp, ligin 18'inci haftasında oynana maçların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 03:46
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 03:46


TFF Hukuk Müşavirliği, 'na sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. Buna göre, 'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AYNI MADDEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

"Fenerbahçe Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Kulübü’nün 19.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

TRABZONSPOR'A DA CEZA YOLDA

Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü idarecisi Metin Özkan’ın 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Antalyaspor Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Samsunspor müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü’nün 19.01.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

