Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı teknik direktör sürecini açıkladı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör iddialarına resmen nokta koydu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Acun Ilıcalı, derbi sonrası ortaya çıkan karışık süreci netleştirdi.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI

"Son birkaç gündür; futbol takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.”

KRİZ NASIL BÜYÜDÜ?

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Beşiktaş'a da yenilmesiyle birlikte taraftarlar isyan etmiş ve sarı lacivertli yönetimi istifaya davet etmişti.