Fenerbahçe'de biletler kesildi! Yeni sezona sil baştan kadro

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmen başkan adaylıklarını duyuran iki isim oldu.
Şampiyonluğa bir kez daha ulaşamayan Fenerbahçe’de 22 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktör koltuğunu dolduracak ismi ve transferleri halletmesi gerekiyor.
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; İrfan Can Eğribayat’ın Samsun’da kalması beklenirken, Como da Diego Carlos’un bonservisi isteniyor. Amrabat’ın da piyasası var. Diğerleri için ise ciddi bir talip yok. Takımda kalma ihtimali olan tek isim İrfan Can Kahveci. Mert Hakan ve Emre Mor da kadroda düşünülmüyor.
Yabancı kontenjanında yeniler için yer açmak zorunda olan sarı lacivertlilerde Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca’nın elde tutulması beklenirken, Ederson gözden çıkarıldı. Oosterwolde, Brown, Fred, Nene’ye gelen teklifler değerlendirilecek. Cherif ise pişmesi için kiralanacak.