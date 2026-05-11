Fenerbahçe'de biletler kesildi! Yeni sezona sil baştan kadro

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hem yönetimde hem de kadroda büyük değişiklikler bekleniyor. yeni bir sezona daha sil baştan değişmiş kadroyla girecek. Hocasını kovan, başkanını arayan sarı lacivertliler en az 10 yabancıyla yollarını ayıracak. Ali Koç’la başlayan her yıl yeni takım furyasından yeni yönetim de nasibini alacak…

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:04

'de yeni sezon öncesi tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmen başkan adaylıklarını duyuran iki isim oldu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi, yeni sezon kadrosunda büyük bir revize planlanıyor.
Başkan adaylığını resmen duyuran isimler Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu.
İrfan Can Eğribayat'ın Samsun'da kalması, Diego Carlos'un bonservisinin ise Como tarafından alınmak istenmesi bekleniyor.
Amrabat'ın da piyasası olduğu, Mert Hakan ve Emre Mor'un ise kadroda düşünülmediği belirtiliyor.
Yabancı kontenjanı için yer açmak amacıyla Ederson'un gözden çıkarıldığı, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca'nın elde tutulmasının beklendiği ifade ediliyor.
Oosterwolde, Brown, Fred ve Nene'ye gelen tekliflerin değerlendirileceği, Cherif'in ise pişmesi için kiralanacağı bildiriliyor.
Şampiyonluğa bir kez daha ulaşamayan Fenerbahçe’de 22 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktör koltuğunu dolduracak ismi ve transferleri halletmesi gerekiyor.

KADRODA BÜYÜK REVİZE

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; İrfan Can Eğribayat’ın Samsun’da kalması beklenirken, Como da Diego Carlos’un bonservisi isteniyor. Amrabat’ın da piyasası var. Diğerleri için ise ciddi bir talip yok. Takımda kalma ihtimali olan tek isim İrfan Can Kahveci. Mert Hakan ve Emre Mor da kadroda düşünülmüyor.

Yabancı kontenjanında yeniler için yer açmak zorunda olan sarı lacivertlilerde Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca’nın elde tutulması beklenirken, Ederson gözden çıkarıldı. Oosterwolde, Brown, Fred, Nene’ye gelen teklifler değerlendirilecek. Cherif ise pişmesi için kiralanacak.

