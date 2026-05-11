Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmen başkan adaylıklarını duyuran iki isim oldu.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de biletler kesildi! Yeni sezona sil baştan kadro Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi, yeni sezon kadrosunda büyük bir revize planlanıyor. Başkan adaylığını resmen duyuran isimler Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu. İrfan Can Eğribayat'ın Samsun'da kalması, Diego Carlos'un bonservisinin ise Como tarafından alınmak istenmesi bekleniyor. Amrabat'ın da piyasası olduğu, Mert Hakan ve Emre Mor'un ise kadroda düşünülmediği belirtiliyor. Yabancı kontenjanı için yer açmak amacıyla Ederson'un gözden çıkarıldığı, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca'nın elde tutulmasının beklendiği ifade ediliyor. Oosterwolde, Brown, Fred ve Nene'ye gelen tekliflerin değerlendirileceği, Cherif'in ise pişmesi için kiralanacağı bildiriliyor.

Şampiyonluğa bir kez daha ulaşamayan Fenerbahçe’de 22 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktör koltuğunu dolduracak ismi ve transferleri halletmesi gerekiyor.

KADRODA BÜYÜK REVİZE

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; İrfan Can Eğribayat’ın Samsun’da kalması beklenirken, Como da Diego Carlos’un bonservisi isteniyor. Amrabat’ın da piyasası var. Diğerleri için ise ciddi bir talip yok. Takımda kalma ihtimali olan tek isim İrfan Can Kahveci. Mert Hakan ve Emre Mor da kadroda düşünülmüyor.

Yabancı kontenjanında yeniler için yer açmak zorunda olan sarı lacivertlilerde Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca’nın elde tutulması beklenirken, Ederson gözden çıkarıldı. Oosterwolde, Brown, Fred, Nene’ye gelen teklifler değerlendirilecek. Cherif ise pişmesi için kiralanacak.