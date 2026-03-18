Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Transferi duyurdular: Juventus'un yıldızı için düğmeye basıldı

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de yılın transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertliler, Juventus’un 44 milyon Euro’luk dünyaca ünlü golcüsünü bitirmek için harekete geçti. İspanyol basını transferin detaylarını ve oyuncunun Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı haberi duyurdu. İşte o isim...

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 14:49
18.03.2026
saat ikonu 14:51

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Avrupa transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kurmaylar, santrfor hattındaki gücünü artırmak amacıyla rotasını İtalya’ya kırdı.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Transfer gündemine bomba gibi düşen iddia İspanyol medyasından geldi. Fichajes'in haberine göre; sezon başında büyük umutlarla 'un yolunu tutan ancak Torino ekibinde beklentilerin uzağında kalan Belçikalı golcü Lois Openda için Fenerbahçe resmi girişimlere başladı.

44 MİLYON EURO'LUK MADDE VE JUVENTUS'UN KARARI

Bonservisi Leipzig'de bulunan ancak 44 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan devinin planları değişti. Bu sezon Torino temsilcisinde istediği ritmi yakalayamayan Openda’nın maliyetinden kurtulmak isteyen Juventus yönetimi, yatırılan bedelin bir kısmını kurtarmak adına ayrılığa yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE'NİN PROJESİ OPENDA'YI HEYECANLANDIRDI

Haberin detaylarında, Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı yıldıza "takımın ana parçası olma" sözü verdiği ve Türkiye'de yeniden doğuş yaşayabileceği bir proje sunduğu belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Openda'nın da sarı-lacivertli kulübün bu ilgisine ve sunduğu projeye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZON KARNESİ

Bu seozn İtalyan deviyle 35 maça çıkan Openda, 2 gollük skor katkısı sağladı. Sezonu düşük bir istatistikle geçirse de potansiyeliyle Avrupa devlerinin listesinde kalmaya devam eden Openda'nın, 'de nasıl bir etki oluşturacağı şimdiden merak konusu.

