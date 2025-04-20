Fenerbahçe'de futbolcuydu kasiyer oldu: Genç yetenek gündeme bomba gibi düştü!

Fenerbahçe altyapısında forma giyen Ahmet Yiğit Gül, profesyonel kariyeriyle sosyal medya gündemine düştü. Fenerbahçe'de A Takım kamplarına da katılan Ahmet Yiğit Gül, şu anda ise profesyonel futbolculuğu bıraktı ve geçimini mağazada çalışarak kazanmaya başladı.

Fenerbahçe'de tutunamayan gençlerden biri olan Ahmet Yiğit Gül, yeni işiyle sosyal medyada çok ses getirdi. Fenerbahçe A Takım kamplarından sonra kariyeri istediği gibi gitmeyen Ahmet Yiğit Gül, bir mağazada personel olarak çalışırken görüntülendi.

FENERBAHÇE'DEN KASİYERLİĞE

Fenerbahçe'de yeterince şans bulamayan pek çok gençten biri olan Ahmet Yiğit Gül, sonraki süreçte de kariyerini istediği gibi ilerletemedi ve profesyonel futbolculuğa son vererek sigortalı bir işte çalışmaya başladı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepki verilen süreç, Türk futbolundaki 'altyapıya yaklaşım ve gençlere şans verme' konusunu yeniden gündeme getirdi.

MERİH DEMİRAL ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe altyapısında asgari ücreti kabul etmeyip şansını yurt dışında deneyen Merih Demiral, A Milli Takım'a kadar yükselmiş ve Juventus'a transfer olmuştu. Bugün ise Ahmet Yiğit Gül konusuyla birlikte, Merih Demiral örneği de yine pek çok kez yorum olarak paylaşıldı.