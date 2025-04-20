Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de futbolcuydu kasiyer oldu: Genç yetenek gündeme bomba gibi düştü!

Fenerbahçe altyapısında forma giyen Ahmet Yiğit Gül, profesyonel kariyeriyle sosyal medya gündemine düştü. Fenerbahçe'de A Takım kamplarına da katılan Ahmet Yiğit Gül, şu anda ise profesyonel futbolculuğu bıraktı ve geçimini mağazada çalışarak kazanmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de futbolcuydu kasiyer oldu: Genç yetenek gündeme bomba gibi düştü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 16:36

Fenerbahçe'de tutunamayan gençlerden biri olan Ahmet Yiğit Gül, yeni işiyle sosyal medyada çok ses getirdi. Fenerbahçe A Takım kamplarından sonra kariyeri istediği gibi gitmeyen Ahmet Yiğit Gül, bir mağazada personel olarak çalışırken görüntülendi.

FENERBAHÇE'DEN KASİYERLİĞE

Fenerbahçe'de yeterince şans bulamayan pek çok gençten biri olan Ahmet Yiğit Gül, sonraki süreçte de kariyerini istediği gibi ilerletemedi ve profesyonel futbolculuğa son vererek sigortalı bir işte çalışmaya başladı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepki verilen süreç, Türk futbolundaki 'altyapıya yaklaşım ve gençlere şans verme' konusunu yeniden gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de futbolcuydu kasiyer oldu: Genç yetenek gündeme bomba gibi düştü!

MERİH DEMİRAL ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe altyapısında asgari ücreti kabul etmeyip şansını yurt dışında deneyen Merih Demiral, A Milli Takım'a kadar yükselmiş ve Juventus'a transfer olmuştu. Bugün ise Ahmet Yiğit Gül konusuyla birlikte, Merih Demiral örneği de yine pek çok kez yorum olarak paylaşıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALTYAPI SORUNU NE DURUMDA?
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, U-19 ile A Takım arasında yeni bir yapılanma gerektiğini ve Türkiye'deki bu eksiğin genç yetenekler için büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı bin pişman: Fenerbahçe'den sonra Hull City'nin faturası da ağır oldu!
Volkan Demirel imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Spor
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#kariyer
#futbolculuk
#merih demiral
#altyapı
#türk futbolu
#Genç Yetenek
#Fenerbahçe Transferleri
#Ahmet Yiğit Gül
#Ahmet Yiğit Gül
#Genç Yeteneğe Şans
#Sigortalı İş
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.