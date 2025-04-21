Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri! Jose Mourinho'nun istifası istendi

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5’e çıktı. Evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalan sarı lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali oldukça azaldı. Maç sonu taraftarlar, kongre üyeleri ve yorumcular tarafından eleştirilen teknik direktör Mourinho’nun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Fenerbahçeli taraftar grupları ise sosyal medya hesaplarından, Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesi yönünde paylaşımlar yaptığı görüldü.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe cephesinde yaşanan son gelişmeler sarı-lacivertli camiayı derinden sarstı. Ligin 32. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkının 5’e çıkmasıyla şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini ciddi şekilde zora sokarken, maç sonrası camiada büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

MOURİNHO İSTİFA SESLERİ!

Fenerbahçe taraftarları, yaşanan beraberlik sonrasında hem stadyumda hem de sosyal medyada teknik direktör Jose Mourinho'ya karşı tepkilerini gösterdi.

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Mourinho’ya istifa çağrısında bulunurken, bazı taraftar grupları ise deneyimli teknik adamın yerine Türk futbolunun önemli isimlerinden Sergen Yalçın’ın takımın başına geçirilmesi yönünde kampanyalar başlattı.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sergen Yalçın ismi, Fenerbahçe taraftarları arasında hızla popülerlik kazanırken, başarılı teknik adamın daha önce Beşiktaş’ta elde ettiği şampiyonluk ve Türk futboluna olan hâkimiyeti, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırıyor. Ancak kulüp yönetiminin Mourinho ile devam edip etmeyeceği ya da yeni bir teknik direktör arayışına girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç, hem takımın toparlanma süreci hem de Mourinho’nun geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacak. Şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe’de, camianın ve yönetimin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri olarak tanınan, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken bir spor insanıdır. Tam adı Ali Rıza Sergen Yalçın'dır ve 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve bu tutku, onu Türk futbolunun önemli isimleri arasına sokmuştur.

FUTBOL KARİYERİ

Sergen Yalçın, futbol kariyerine 1987 yılında Beşiktaş altyapısında başlamıştır. 1989 yılında A takıma yükselen Yalçın, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiş ve özellikle 10 numaralı formasıyla tanınmıştır. Beşiktaş'ta geçirdiği dönem, onun kariyerinin en önemli dönemlerinden biri olmuştur. Beşiktaş'ta oynadığı süre zarfında 3 şampiyonluk yaşamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan uzun bir süre sonra aldığı eğitimler sonucunda teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. İlk teknik direktörlük deneyimini 2010 yılında İstanbul Başakşehir’de yaşamıştır. Ardından, çeşitli takımlarda görev almış ve 2018 yılında Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak göreve başlamıştır. Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, ve daha sonrasında da Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştır.

Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde genç oyunculara fırsat vermesi, takımın oyun yapısını modernize etmesi ve hücuma yönelik futbol anlayışı ile dikkat çekmiştir. Takımları genellikle ofansif futbol oynarken, oyuncularına özgüven aşılaması ile de tanınmaktadır.