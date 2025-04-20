Sergen Yalçın'dan Süper Lig'deki tecrübeli hocaya net mesaj:

Sergen Yalçın; Süper Lig'de Beşiktaş başta olmak üzere birkaç başarılı takım çalıştırma sürecinden sonra yorumculuğa geri dönmüştü. An itibarıyla ise Süper Lig'den kimin düşeceğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarından resmen hedef gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN SÜPER LİG İÇİN FLAŞ TAHMİN!

Süper Lig'deki kritik sürece dair açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Sivas %95 ihtimalle küme düştü. Alanyaspor kurtarabilir, daha 7 maçı var ama Sivasspor artık paket oldu! Diğer tarafta ise kendi sahasında Samsunspor'u yenen bir Alanyaspor olursa, Süper Lig'de devam ederler. Ayrıca Rizespor da hiçbir şekilde küme düşmez. Ama Sivasspor için bu iş bitti artık." ifadelerini kullandı ve Rıza hocanın ekibine net bir mesaj verdi.

SÜPER LİG'DE SON HAFTALAR

Lig şampiyonunun ve küme düşme adaylarının ön plana çıktığı süreçte; Hatayspor, Sivasspor, Alanyaspor, Rizespor, Bodrumspor ve Kayserispor ciddi şekilde tehlike potasında yer alıyor.