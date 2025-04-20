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Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Süper Lig'deki tecrübeli hocaya net mesaj: "Bitti bu iş"

Sergen Yalçın'dan Süper Lig yarışına dair kritik bir analiz geldi. Süper Lig'deki küme düşme hattını yorumlayan Sergen Yalçın, Anadolu ekibini resmen hedef gösterdi.

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Sergen Yalçın'dan Süper Lig'deki tecrübeli hocaya net mesaj:
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 14:54

Sergen Yalçın; Süper Lig'de Beşiktaş başta olmak üzere birkaç başarılı takım çalıştırma sürecinden sonra yorumculuğa geri dönmüştü. An itibarıyla ise Süper Lig'den kimin düşeceğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarından resmen hedef gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN SÜPER LİG İÇİN FLAŞ TAHMİN!

Süper Lig'deki kritik sürece dair açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Sivas %95 ihtimalle küme düştü. Alanyaspor kurtarabilir, daha 7 maçı var ama Sivasspor artık paket oldu! Diğer tarafta ise kendi sahasında Samsunspor'u yenen bir Alanyaspor olursa, Süper Lig'de devam ederler. Ayrıca Rizespor da hiçbir şekilde küme düşmez. Ama Sivasspor için bu iş bitti artık." ifadelerini kullandı ve Rıza hocanın ekibine net bir mesaj verdi.

Sergen Yalçın'dan Süper Lig'deki tecrübeli hocaya net mesaj: "Bitti bu iş"

SÜPER LİG'DE SON HAFTALAR

Lig şampiyonunun ve küme düşme adaylarının ön plana çıktığı süreçte; Hatayspor, Sivasspor, Alanyaspor, Rizespor, Bodrumspor ve Kayserispor ciddi şekilde tehlike potasında yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK ADAMLIKTAKİ EN BÜYÜK BAŞARISI NEDİR?
Birkaç takımın başına zor dönemde geçmesine rağmen ligde tutmayı başarabilen Sergen hoca, Beşiktaş ile aynı sezonda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayarak arkasında unutulmayacak bir başarı bırakmıştı.
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ETİKETLER
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#küme hattı
#Spor
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