Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Ocak transfer döneminde yaptığı takviyelerle şampiyonluk yolunda büyük yol ilerleyen Fenerbahçe’de, gidecek isimler de netleşmeye başladı.

Sarı-lacivertli yönetim, kadro maliyetini düşürmek ve yeni takviyelere yer açmak adına operasyonun düğmesine bastı. Bu operasyonun merkezindeki isim ise geçtiğimiz sezonun vazgeçilmezi olan ancak bu dönem Domenico Tedesco’nun sisteminde rotasyonun gerisine düşen Fred.

TEDESCO’DAN RADİKAL KARAR

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, göreve geldiği günden bu yana yönetimle yaptığı transfer zirvelerinde orta saha kurgusuna dair net bir rapor sunduğu biliniyor. Alman teknik adamın modern ve dinamik oyun anlayışında beklenen fiziksel eşiğe ulaşamayan Fred, Tedesco’nun planları arasında ikinci plana itildi. Yönetimle sık sık fikir alışverişinde bulunan tecrübeli çalıştırıcının, orta sahanın yeniden yapılandırılması adına Fred’in ayrılığına onay verdiği öğrenildi.

ATLETİCO MİNEİRO PUSUDA

Fred için en somut adımlar ülkesi Brezilya’dan geliyor. Atlético Mineiro, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. İlk teklifin rakamsal olarak düşük bulunması nedeniyle reddedildiği öğrenilse de Brezilya basınına göre Mineiro pes etmiş değil. Kulüp kaynakları, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilere çok daha kapsamlı ve iyileştirilmiş bir teklifin sunulacağını belirtiyor.

OLYMPİAKOS KİRALAMAK İSTİYOR

Fred’in transferindeki en ciddi rakiplerden biri de Yunan ekibi Olympiakos. Atina temsilcisinin, Fred’i "kiralık + zorunlu satın alma" opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Fred’in 2027 yılına kadar süren yüksek maliyetli sözleşmesi nedeniyle, Fenerbahçe yönetiminin bu formüle oldukça sıcak baktığı ve mali yükten kurtulmak için görüşmeleri yoğunlaştırdığı gelen bilgiler arasında.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.