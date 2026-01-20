Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni kadro planlamasında yer bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız Fred için yönetim, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Brezilya ve Yunanistan’dan dev talipleri olan tecrübeli orta sahanın ayrılığı an meselesi. İşte detaylar...

Ocak transfer döneminde yaptığı takviyelerle şampiyonluk yolunda büyük yol ilerleyen Fenerbahçe’de, gidecek isimler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertli yönetim, kadro maliyetini düşürmek ve yeni takviyelere yer açmak adına operasyonun düğmesine bastı. Bu operasyonun merkezindeki isim ise geçtiğimiz sezonun vazgeçilmezi olan ancak bu dönem Domenico Tedesco’nun sisteminde rotasyonun gerisine düşen Fred.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

TEDESCO’DAN RADİKAL KARAR

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, göreve geldiği günden bu yana yönetimle yaptığı transfer zirvelerinde orta saha kurgusuna dair net bir rapor sunduğu biliniyor. Alman teknik adamın modern ve dinamik oyun anlayışında beklenen fiziksel eşiğe ulaşamayan Fred, Tedesco’nun planları arasında ikinci plana itildi. Yönetimle sık sık fikir alışverişinde bulunan tecrübeli çalıştırıcının, orta sahanın yeniden yapılandırılması adına Fred’in ayrılığına onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

ATLETİCO MİNEİRO PUSUDA

Fred için en somut adımlar ülkesi Brezilya’dan geliyor. Atlético Mineiro, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. İlk teklifin rakamsal olarak düşük bulunması nedeniyle reddedildiği öğrenilse de Brezilya basınına göre Mineiro pes etmiş değil. Kulüp kaynakları, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilere çok daha kapsamlı ve iyileştirilmiş bir teklifin sunulacağını belirtiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

OLYMPİAKOS KİRALAMAK İSTİYOR

Fred’in transferindeki en ciddi rakiplerden biri de Yunan ekibi Olympiakos. Atina temsilcisinin, Fred’i "kiralık + zorunlu satın alma" opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Fred’in 2027 yılına kadar süren yüksek maliyetli sözleşmesi nedeniyle, Fenerbahçe yönetiminin bu formüle oldukça sıcak baktığı ve mali yükten kurtulmak için görüşmeleri yoğunlaştırdığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tedesco onayı verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

