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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı şaşırttı!

Fenerbahçe'de erken seçim için toplanan imza sayısı açıklandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, taraftarlar tarafından başlatılan imza süreci hakkında bilgilendirmeler yaptı.

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Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı şaşırttı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 00:27

Fenerbahçe'de erken seçim için imza toplanma aşaması devam ediyor. Sürece dair açıklamalar yapan Alper Alpoğlu, 234 sayısını verdi ve camiada şaşkınlığa sebep oldu.

FENERBAHÇE'DEKİ SON DURUMA DAİR ALPER ALPOĞLU'NDAN KRİTİKLER

Biz bakanlığa sorduk, bakanlık bize seçim için toplam kongre üyesi sayısının 1/5’inin gerektiğini açıkladı. Kulübün güncel üye sayısı 54.977. Aidatını ödeyen üye sayısı ise 46.939. Şu an itibarıyla kulübümüze ulaşan imza sayısı ise 234. Esasen ise biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Vermek istediğim mesaj şu, camiamızı sakin olmaya davet ediyorum."

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı şaşırttı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE EN SON KİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI?
Asbaşkan Acun Ilıcalı, kulüpten ayrılma kararı almıştı.
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ETİKETLER
#ali koç
#erken seçim
#Alper Alpoğlu
#fenerbahçe imza
#Spor
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