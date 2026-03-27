Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran neşteri vurdu: 4 yıldızla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması kapsamında transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Başkan Sadettin Saran önderliğindeki yönetim, kadroda büyük bir revizyona gitme kararı aldı. Yeni takviyeler için hem bütçe hem de yabancı kontenjanı oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde, takımdan gönderilecek isimlerin listesi ve talep edilen rakamlar ortaya çıktı.
Gelecek sezonun kadro mühendisliğinde yer almayan 4 isimle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrılacak oyuncular ve belirlenen bonservis bedelleri:
Sarı-lacivertlilerin en büyük gelir beklediği isimlerin başında geliyor. 6 milyon Euro’ya transfer edilen Hollandalı sol bek için hedeflenen rakam tam 25 milyon Euro.
Geçtiğimiz süreçte 8 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen Brown için yönetim 10 milyon Euro bandındaki teklifleri değerlendirecek.
Adı sık sık Brezilya kulüpleriyle anılan tecrübeli orta saha oyuncusu için vedalaşma vakti geldi. Fred’den beklenen gelir ise 5-6 milyon Euro civarında.
Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Meksikalı oyuncu beklenen performansı sergileyemedi. Yönetim, Alvarez’in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Sadettin Saran yönetiminin, bu satışlardan elde edilecek yaklaşık 40 milyon Euro’luk kaynağı doğrudan "yıldız transferlerine" aktaracağı konuşuluyor. Özellikle Oosterwolde'nin yüksek bonservis bedeliyle Avrupa devlerine satılması, Fenerbahçe'nin elini transfer piyasasında oldukça güçlendirecek.