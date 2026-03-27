Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması kapsamında transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Başkan Sadettin Saran önderliğindeki yönetim, kadroda büyük bir revizyona gitme kararı aldı. Yeni takviyeler için hem bütçe hem de yabancı kontenjanı oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde, takımdan gönderilecek isimlerin listesi ve talep edilen rakamlar ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran neşteri vurdu: 4 yıldızla yollar ayrılıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması kapsamında kadroda büyük bir revizyona giderek 4 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Jayden Oosterwolde için 25 milyon Euro, Archie Brown için 10 milyon Euro civarında teklifler bekleniyor. Fred'den 5-6 milyon Euro gelir elde edilmesi hedefleniyor. Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Bu satışlardan elde edilecek yaklaşık 40 milyon Euro, yeni yıldız transferlerine aktarılacak.

KİMLER GİDİYOR?

Gelecek sezonun kadro mühendisliğinde yer almayan 4 isimle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrılacak oyuncular ve belirlenen bonservis bedelleri:

6 MİLYONA GELMİŞTİ: JAYDEN OOSTERWOLDE

Sarı-lacivertlilerin en büyük gelir beklediği isimlerin başında geliyor. 6 milyon Euro’ya transfer edilen Hollandalı sol bek için hedeflenen rakam tam 25 milyon Euro.

HAYAL KIRIKLIĞI: ARCHİE BROWN

Geçtiğimiz süreçte 8 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen Brown için yönetim 10 milyon Euro bandındaki teklifleri değerlendirecek.

TARAFTARIN GÖZ BEBEĞİYDİ: FRED

Adı sık sık Brezilya kulüpleriyle anılan tecrübeli orta saha oyuncusu için vedalaşma vakti geldi. Fred’den beklenen gelir ise 5-6 milyon Euro civarında.

OPSİYON KULLANILMAYACAK: EDSON ALVAREZ

Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Meksikalı oyuncu beklenen performansı sergileyemedi. Yönetim, Alvarez’in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

TRANSFER BÜTÇESİ NETLEŞİYOR

Sadettin Saran yönetiminin, bu satışlardan elde edilecek yaklaşık 40 milyon Euro’luk kaynağı doğrudan "yıldız transferlerine" aktaracağı konuşuluyor. Özellikle Oosterwolde'nin yüksek bonservis bedeliyle Avrupa devlerine satılması, Fenerbahçe'nin elini transfer piyasasında oldukça güçlendirecek.