Fenerbahçe'de yeni antrenör açıklandı!

Fenerbahçe Medicana'da, Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekip, an itibarıyla sosyal medyadan duyuru yaptı ve başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza'yla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE MEDİCANA'DA MARCELLO ABBONDANZA DÖNEMİ YENİDEN BAŞLADI

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

https://x.com/FBvoleybol/status/1910644305581990186