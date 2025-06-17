Fenerbahçe'de yıldız futbolcuyla ayrılık kararı: Transfer resmen gerçekleşiyor!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun transferi gerçekleşiyor. Cenk Tosun'un çok forma şansı bulamadığı sezonun ardından, Fenerbahçe yönetiminden deneyimli golcü için ayrılık kararı geldi.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN'A GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de sezonu üçüncü forvet olarak kulübede geçiren Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor. Hücum hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ardından Cenk Tosun'un da kulüpten gönderilmesine karar verdi! Esasen ise ara transferde Cenk Tosun'un Japonya'ya transferini engelleyen Jose Mourinho da fikir değiştirdi ve daha dinamik bir hücum hattı için Cenk Tosun'a veda etmeyi tercih etti.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN SONRASINDA FORVET TRANSFERLERİ

Halihazırda Jonathan David ve Evann Guessand gibi yüksek tempoda oynayabilen golcüler ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, en az 2 yıldız hücumcu transferi daha yapması bekleniyor. Ayrıca sarı lacivertli takımda, Youssef En-Nesyri için de transfer ihtimali değerlendiriliyor ve iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığın önünün açılması planlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK OLAN CENK TOSUN'UN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 22 maça çıkan ve 343 dakika süre alabilen Cenk Tosun, 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da 34 yaşındaki golcünün yakın zamanda resmen kulübe veda etmesi bekleniyor.