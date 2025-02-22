Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'e göçmenlik problemi!

Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye transfer olan Cengiz Ünder'in, göçmenlik yasası süreci merak ediliyor. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Amerika'ya transfer olan Cengiz Ünder için yeni hocasından da açıklama geldi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Los Angeles FC'ye gönderilen Cengiz Ünder için Amerika'daki yasal sürece dair yeni bir gündem oluştu.

GÖÇMENLİK BÜROSU KONUSU

LAFC Teknik Direktörü Steve Cherundolo yeni transferleri hakkında, ''Üretken bir hücum oyuncusu bekliyorduk ve o, bulunduğu her kulüpte bunu kanıtladı. Cengiz’i kadromuza katmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Cengiz Ünder'in ne zaman takıma katılabileceğini bilmiyorum. Bu, göçmenlik bürosuna sorulması gereken bir soru. Hiçbir fikrim yok.'' ifadelerini kullandı.