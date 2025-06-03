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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den imza süreciyle ilgili açıklama!

Fenerbahçe'de imza süreciyle ilgili net bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, toplanan imzalar hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe'den imza süreciyle ilgili açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 20:10

Fenerbahçe'de imza kaosu devam ediyor. Alper Alpoğlu, an itibarıyla imza kritiğine dair flaş bir bilgilendirme yaptı.

ALPER ALPOĞLU'NDAN KRİTİK DETAYLAR

"Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk. Olağanüstü genel kurul imza süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün Genel Sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır. Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün Genel Sekreterliğine teslim edilmektedir. Teslim alınan imza beyannameleri tüzük hükümlerimiz gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir. Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir. Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçe’mizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir."

Fenerbahçe'den imza süreciyle ilgili açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE NEDEN İMZA TOPLANIYOR?
Fenerbahçe camiası, Ali Koç'un başkanlıktan ayrılması için erken seçim hedefi taşıyor.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Yönetimi
#Fenerbahçe Seçimi
#imza toplanması
#Spor
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