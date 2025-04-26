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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den istifa çağrısı geldi: "Seneye böyle olmaz"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye operasyon çekildi diyen Kızılhan, ayrıca da istifa talebinde bulundu.

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Fenerbahçe'den istifa çağrısı geldi:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 22:30

Fenerbahçe'de hakem sürecine dair genel sekreter Burak Kızılhan'dan da değerlendirmeler geldi. Kararları eleştiren Burak Kızılhan, MHK için de istifa isteğinde bulundu.

MAÇ KRİTİĞİ

"Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımızdalar. Mücadeleye gelecek olursak da maalesef maça iyi başlayamadık ama devamında 3 gol bulup kazandık. Açıkçası önümüzdeki tüm mücadeleleri kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Gelecek hafta oynanacak olan derbi de bu sürecin önemli bir parçası olacak."

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON ÇEKİLDİ"

"Bu akşam, Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon çekilmiştir! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı ve bu akşam artık emin olduk. Zira maçın hakeminin yönetimi ortadadır. Biz haklıyız. Verilmeyen penaltılar var ve yediğimiz golden önce de es geçildi pozisyon! Üçüncü defada ise artık zorunda kaldıkları için penaltıyı verdiler. Çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok, bu operasyondur!"

Fenerbahçe'den istifa çağrısı geldi: "Seneye böyle olmaz"

MHK DEVAM ETMEMELİ MESAJI

"Gelecek sezonda bu MHK ile devam etmek doğru değil. Bu isimlerle olmaz. Bence iyi niyetli değiller."

Sıkça Sorulan Sorular

İSTİFA İSTEĞİNİN SEBEBİ NEDİR?
Fenerbahçe yönetimi, sezon genelinde maçlardaki kararların iyi niyetli olmadığını düşünerek MHK için 'istifa etmeli' görüşünü öne sürüyor.
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ETİKETLER
#istifa
#burak kızılhan
#Fenerbahçe Yönetimi
#Tff Mhk
#ferhat gündoğdu
#Spor
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