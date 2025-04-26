Fenerbahçe'den istifa çağrısı geldi:

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye operasyon çekildi diyen Kızılhan, ayrıca da istifa talebinde bulundu.

Fenerbahçe'de hakem sürecine dair genel sekreter Burak Kızılhan'dan da değerlendirmeler geldi. Kararları eleştiren Burak Kızılhan, MHK için de istifa isteğinde bulundu.

MAÇ KRİTİĞİ

"Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımızdalar. Mücadeleye gelecek olursak da maalesef maça iyi başlayamadık ama devamında 3 gol bulup kazandık. Açıkçası önümüzdeki tüm mücadeleleri kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Gelecek hafta oynanacak olan derbi de bu sürecin önemli bir parçası olacak."

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON ÇEKİLDİ"

"Bu akşam, Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon çekilmiştir! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı ve bu akşam artık emin olduk. Zira maçın hakeminin yönetimi ortadadır. Biz haklıyız. Verilmeyen penaltılar var ve yediğimiz golden önce de es geçildi pozisyon! Üçüncü defada ise artık zorunda kaldıkları için penaltıyı verdiler. Çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok, bu operasyondur!"

MHK DEVAM ETMEMELİ MESAJI

"Gelecek sezonda bu MHK ile devam etmek doğru değil. Bu isimlerle olmaz. Bence iyi niyetli değiller."