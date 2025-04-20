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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin eski hocası Werner Lorant hayatını kaybetti

Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da teknik adamlık yapan Werner Lorant; yaşama veda etti. Alman hocayla ilgili gelişmeyi an itibarıyla dış basın duyurdu.

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Fenerbahçe'nin eski hocası Werner Lorant hayatını kaybetti
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 16:37

Alman teknik direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi. Lorant, ülkemizde Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da görev almıştı.

WERNER LORANT AĞIR HASTALIĞA DAYANAMADI

Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR İÇİN UNUTULMAZ GALİBİYETİN MİMARIYDI

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta takımın başındaydı. Sarı laciverli ekipte toplam 39 maça çıkan Lorant, maç başına 1.97 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Werner Lorant hayatını kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

LORANT SON OLARAK KİMİ ÇALIŞTIRMIŞTI?
Hayata veda eden Alman hoca, 2019'da FC Hallein'de görev almıştı.
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