Fenerbahçe'nin eski hocası Werner Lorant hayatını kaybetti

Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da teknik adamlık yapan Werner Lorant; yaşama veda etti. Alman hocayla ilgili gelişmeyi an itibarıyla dış basın duyurdu.

Alman teknik direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi. Lorant, ülkemizde Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da görev almıştı.

WERNER LORANT AĞIR HASTALIĞA DAYANAMADI

Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR İÇİN UNUTULMAZ GALİBİYETİN MİMARIYDI

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta takımın başındaydı. Sarı laciverli ekipte toplam 39 maça çıkan Lorant, maç başına 1.97 puan ortalaması yakalamıştı.