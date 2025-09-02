Menü Kapat
31°
Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı yeni transferi Ederson gece yarısı İstanbul'a geldi. Brezilyalı kaleci, havalimanında kendisini karşılayan sarı lacivertli taraftarları selamlayıp üçlü çektirdi.

Transferde ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atan Fenerbahçe, uzun süredir adı sarı kırmızılı ekiple anılan 'nin Brezilyalı kalecisi 'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı tecrübeli , gece yarısı İstanbul'a geldi.

Gün içerisinde planlanan uçuş sonrası İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a gelen Ederson'a Futbol Direktörü Devin Özek eşlik etti.

Uğurcan Çakır'a dev bonservis: Galatasaray'ın ödediği miktar dudak uçuklattı!

EDERSON FENERBAHÇE TARAFTARINI SELAMLADI

Saat 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yapan Brezilyalı kaleci, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

32 yaşındaki file bekçisinin, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İşte Sofyan Amrabat'ın yeni takımı
