Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson İstanbul'da

Transferde ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atan Fenerbahçe, uzun süredir adı sarı kırmızılı ekiple anılan Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı tecrübeli kaleci, gece yarısı İstanbul'a geldi.

Gün içerisinde planlanan uçuş sonrası İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a gelen Ederson'a Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek eşlik etti.

EDERSON FENERBAHÇE TARAFTARINI SELAMLADI

Saat 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yapan Brezilyalı kaleci, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

32 yaşındaki file bekçisinin, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı.