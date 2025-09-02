Uğurcan Çakır'a dev bonservis: Galatasaray'ın ödedi miktar dudak uçuklattı!

Trabzonspor, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için ne kadar bonservis ödediğini açıkladı. Karadeniz devi, an itibarıyla kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'DA 33 MİLYON EUROLUK DEV VEDA

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır."

TRABZONSPOR'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

"Trabzon’un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır’a, Trabzonspor’umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alt yapımızdan yetişip A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor’umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler Kaptan…"