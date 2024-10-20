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Fenerbahçe'ye Fred şoku! Bodrum FK maçında yok 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 21:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 21:39
Fenerbahçe&#039;ye Fred şoku! Bodrum FK maçında yok 

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma esansında sarı kart gören Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü. 

Süper Lig​'in 9. haftasında Fenerbahçe​ zorlu deplasmanda Samsunspor​ ile karşılaştı. Mücadeleden son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere ayrılan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

FENERBAHÇE'YE BİR DE FRED​ ŞOKU!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin 40. dakikasında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye Fred şoku! Bodrum FK maçında yok  - 1. Resim

31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin 27 Ekim Pazar günü sahasında Bodrum FK​ ile yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ekin20 Ekim 2024 21:45

Fred'in ceza aldığı haberi üzücü vallahi önemli bir oyuncuymuş Samsunspor da zorlu rakipmiş bence

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