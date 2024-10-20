Fenerbahçe'ye Fred şoku! Bodrum FK maçında yok
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 21:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 21:39
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma esansında sarı kart gören Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe zorlu deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleden son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere ayrılan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
FENERBAHÇE'YE BİR DE FRED ŞOKU!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin 40. dakikasında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.
31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin 27 Ekim Pazar günü sahasında Bodrum FK ile yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Fred'in ceza aldığı haberi üzücü vallahi önemli bir oyuncuymuş Samsunspor da zorlu rakipmiş bence