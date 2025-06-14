Fernando Muslera ile anlaşma tamam: Galatasaray sonrasındaki adresi belli oldu!

Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan sonraki adresi belli oldu. Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Fernando Muslera, kariyerine Arjantin'de devam edecek.

Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştı. Uruguaylı kaleci, son detayların hallolmasıyla resmen imza atacak.

FERNANDO MUSLERA'DAN GALATASARAY SONRASINDA 1.5 YILLIK İMZA

Fernando Muslera, 1.5 yıllık kontrat öneren Penarol ve Estudiantes arasından tercihini yaptı. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile 43 maça çıkan yıldız isim, gelecek sezon ise Estudiantes ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'A EFSANE OLARAK VEDA EDİYOR

Galatasaray'da 19 kupa kazanan ve efsaneleşen Fernando Muslera, Türkiye'de tam 14 yıl geçirdi.