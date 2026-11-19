Uluslararası futbol yönetiminde kritik viraj dönüldü. 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığı koltuğunda oturan Gianni Infantino, bir dönem daha görev almak için adaylık başvurusunu tamamladı. Adaylık başvurularının dün gece yarısına kadar, 211 üye federasyondan en az beşinin yazılı desteğiyle yapılması gerekiyordu.

FIFA cephesinden başvuru sahiplerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, dört aday yarışa katıldıklarını kamuoyuna duyurdu. Adayların gerekli uygunluk kontrollerinden geçerek 18 Mart'ta Fas'taki seçime katılmaya hak kazanıp kazanmadığı ise 18 Şubat 2027 tarihine kadar netleşecek.

KRİTİK SÜREÇ: YATIRIM PLANI TEPKİSİ VE UEFA'NIN DESTEĞİ

Seçim öncesi en dikkat çekici başlıkların başında Infantino'ya yönelik tepkiler geliyor. FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planının ardından uluslararası futbol camiasından yoğun tepki alan mevcut başkan, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'da da tansiyon yükselmiş durumda. Infantino'yu eleştiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkanlık yarışına kendisinin girmeyeceğini açıklarken; UEFA, Infantino'nun karşısında yer alan Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'ya destek veriyor.

SEÇİMDEKİ 4 ADAY KİMDİR?

Aday Yaşı Öne Çıkan Özellikler ve Güncel Durum Gianni Infantino 56 2016'dan beri FIFA başkanı; özel yatırım planının ardından istifa baskısı altında. Kohzo Tashima 69 Eski milli futbolcu ve genç takım antrenörü; 2015'ten beri FIFA yönetim kurulunda Asya'yı temsil ediyor. Philippe Diallo 63 2023'ten bu yana FFF başkanı ve UEFA İcra Kurulu üyesi; FIFA yönetimini sert sözlerle eleştiriyor. Ramon Vega 55 Eski İsviçre Milli Takımı ve Tottenham futbolcusu; daha önceki girişimlerinde yeterli desteği toplayamamıştı.

GIANNI INFANTINO

İsviçre asıllı İtalyan avukat olan 56 yaşındaki Gianni Infantino, yolsuzluk skandalının ardından görevden ayrılan Sepp Blatter'in yerine 2016 yılında FIFA başkanlığına seçilmişti. Infantino'nun görev süresi boyunca Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 32'den 48'e yükseltildi ve turnuvada VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulamaya konuldu. Buna karşın FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planının başarısızlıkla sonuçlanması, uluslararası futbol camiasında kendisine yönelik istifa baskısını artırdı.

KOHZO TASHIMA

Cumartesi günü 69 yaşına girecek olan Kohzo Tashima, futbolculuk kariyerinde Japonya Milli Takımı'nın formasını giydi ve daha sonra genç milli takımlarda antrenörlük yaptı. Japonya Futbol Federasyonu'nda genel sekreterlik ve başkanlık görevlerinde bulunan Tashima, halen onursal başkanlık görevini yürütüyor. Deneyimli futbol adamı, 2015 yılından bu yana Asya federasyonlarını FIFA'nın yönetim kurulunda temsil ediyor.

PHILIPPE DIALLO

2023 yılından bu yana Fransa Futbol Federasyonu başkanlığını yürüten 63 yaşındaki Philippe Diallo, uluslararası futbol siyasetine nispeten yeni adım atan bir spor yöneticisi konumunda. Nisan 2023'te Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın İcra Kurulu'na seçilen Diallo, adaylık sürecinde mevcut FIFA yönetimini sporun "itibarını zedelemekle, futbolun imajına zarar vermekle ve bölünme zehrini yaymakla" suçlayarak sert eleştiriler yöneltti.

RAMON VEGA

İsviçre Milli Takımı ve Tottenham'da forma giymiş eski futbolcu olan 55 yaşındaki Ramon Vega, FIFA başkanlığı seçimlerinde aday olma isteğini duyuran isimler arasında yer aldı. Vega, daha önce girdiği başkanlık girişimlerinde oy pusulasına girebilmek için gerekli olan desteği toplamayı başaramamıştı.