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 | Burak Ayaydın

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: A Milli Takım yükselişte!

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı ve Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım yükselişine devam etti. İtalyan hoca ile tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, şimdi de dünya sıralamasında bir adım daha ileriye gitti.

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FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: A Milli Takım yükselişte!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:56

Vincenzo Montella ile A Milli Takım'ın yükselişi devam ediyor. Son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan'ı eleyen ve A Ligi'ne geçen Türkiye, şimdi de dünya sıralamasında İsveç'i geçti ve bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.

A MİLLİ TAKIM BİR BASAMAK YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı. FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, toplamda 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: A Milli Takım yükselişte!

ARJANTİN YİNE ZİRVEDE

Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

AVRUPA ÜLKELERİ YER DEĞİŞTİRDİ

İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.

SIRALAMADAKİ İLK 10 ÜLKE

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1886,16 -
2 İspanya 1854,64 +1
3 Fransa 1852,71 -1
4 İngiltere 1819,2 -
5 Brezilya 1776,03 -
6 Hollanda 1752,44 +1
7 Portekiz 1750,08 -1
8 Belçika 1735,75 -
9 İtalya 1718,31 -
10 Almanya 1716,98 -

Sıkça Sorulan Sorular

FIFA DÜNYA SIRALAMASI BİR DAHA NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir sonraki açıklamanın, 10 Temmuz'da olması bekleniyor.
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ETİKETLER
#Türkiye
#a milli takım
#a milli takım
#dünya sıralaması
#fifa
#Spor
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