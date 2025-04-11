FIFA'dan Süper Lig ekiplerine kötü haber: Kısıtlamalar resmen duyuruldu!

FIFA'dan Trendyol Süper Lig ekiplerine transfer yasağı geldi. Ayrıca 1. Lig ekiplerinin de yer aldığı ceza tahtası, FIFA tarafından güncel haliyle açıklandı ve 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

FIFA, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig ekipleri için transfer cezalarını duyurdu. FIFA tarafından an itibarıyla listenin son hali yayınlanırken, bazı takımlar ise ceza almasıyla futbolseverleri şaşırttı.

FIFA'DAN TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNE TRANSFER YAPMAMA CEZASI

FIFA, transfer yasağı verilen kulüpler listesini güncelledi. Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı! Trendyol Süper Lig'den TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor'a üçer dönem, Bellona Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

ALT LİGLERDE DE CEZALAR DEVAM ETTİ

Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Central Hospital Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi. Ayrıca Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da yine transfer yasağı cezaları verildi.