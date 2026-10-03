Fransa ile İtalya yenişemedi! Dev maçta kazanan çıkmadı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta Fransa ile İtalya, Fransa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fransa, mücadelenin 55. dakikasında Michael Olise'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İtalya, karşılaşmanın 68. dakikasında Alessandro Bastoni'nin attığı golle eşitliği sağladı ve durum 1-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fransa ile İtalya, 1-1 berabere kaldı.

Fransa, bu sonuçla gruptaki ilk beraberliğini alarak puanını 7'ye yükseltti. İtalya da gruptaki ilk beraberliğini yaşayarak puanını 4 yaptı.

Fransa, grupta 4. hafta maçında 5 Ekim Pazartesi günü sahasında Belçika'yı ağırlayacak. İtalya ise grupta 4. hafta maçında aynı gün sahasında Türkiye ile karşılaşacak.