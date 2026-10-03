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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 00:36

Fransa ile İtalya yenişemedi! Dev maçta kazanan çıkmadı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Fransa ile İtalya, Fransa'da kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadele, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Fransa bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken İtalya ise puanını 4 yaptı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fransa ile İtalya yenişemedi! Dev maçta kazanan çıkmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 00:36

'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde 'nin de yer aldığı 1. Grup'ta ile , Fransa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fransa, mücadelenin 55. dakikasında Michael Olise'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İtalya, karşılaşmanın 68. dakikasında Alessandro Bastoni'nin attığı golle eşitliği sağladı ve durum 1-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fransa ile İtalya, 1-1 berabere kaldı.

Fransa, bu sonuçla gruptaki ilk beraberliğini alarak puanını 7'ye yükseltti. İtalya da gruptaki ilk beraberliğini yaşayarak puanını 4 yaptı.

Fransa, grupta 4. hafta maçında 5 Ekim Pazartesi günü sahasında 'yı ağırlayacak. İtalya ise grupta 4. hafta maçında aynı gün sahasında Türkiye ile karşılaşacak.

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#fransa
#İtalya
#Belçika
#Türkiye
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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