Fransız kulübü Lens yeni transferini açıkladı! Squid Game detayı dikkat çekti

07 Ocak 2025 21:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:23

Bir süredir kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Lens, transfer listesine Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı da eklemişti. Uzun süren transfer görüşmelerin ardından yeni kalecisini açıklayan Fransız kulübü, Marsilya forması giyen Pau Lopez ile anlaştı. Son günlerin gündemde olan dizisi Squid Game ile yeni transferini açıklaması dikkat çekti.