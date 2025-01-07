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Fransız kulübü Lens yeni transferini açıkladı! Squid Game detayı dikkat çekti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 21:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:23
Fransız kulübü Lens yeni transferini açıkladı! Squid Game detayı dikkat çekti

Bir süredir kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Lens, transfer listesine Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı da eklemişti. Uzun süren transfer görüşmelerin ardından yeni kalecisini açıklayan Fransız kulübü, Marsilya forması giyen Pau Lopez ile anlaştı. Son günlerin gündemde olan dizisi Squid Game ile yeni transferini açıklaması dikkat çekti.

FransaLigue 1​ takımı Lens​, ara transfer döneminde uzun süredir kaleci transferi için çalışmalarına devam ediyordu. Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor​ forması giyen Uğurcan Çakır​ ile de temasa geçen Fransız kulüp aradığı filebekçiyi ülke sınırları içerisinde buldu. Marsilya'nın kalecisi olan Pau Lopez kiralık olarak takıma dahil edildi.

Lensten transfer duyurusu Uğurcan Çakır detayı

SEZON KARNESİ

İspanyol kaleci Pau Lopez'in bonservisi Marsilya kulübüne ait olsa da sezon başında gözden çıkarılmıştı. Yaz transfer döneminde İspanyol kulüp Girona'ya kiralık olarak gönderilen Lopez, 6 aylık süre içinde 1 kez forma şansı bulabilmişti. 

Girona kulübün gözüne giremeyen Lopez, sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ettikten sonra yeni takımı Lens'e imzayı attı.

OM: a second Italian club emerges for Pau Lopez

SQUİD GAME DETAYI

Lens yeni kalecisi Pau Lopez'i son zamanların dikkat çeken dizisi Squid Game detayı ile açıkladı. Videoda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Uğurcan Çakır'a Lens'ten Yakın İlgi - Uyan 32 | Isparta Haber, Isparta Haberleri, Son Dakika Isparta

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Kaynak: tgrthaber.com
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