Fransız kulübü Lens yeni transferini açıkladı! Squid Game detayı dikkat çekti
Bir süredir kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Lens, transfer listesine Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı da eklemişti. Uzun süren transfer görüşmelerin ardından yeni kalecisini açıklayan Fransız kulübü, Marsilya forması giyen Pau Lopez ile anlaştı. Son günlerin gündemde olan dizisi Squid Game ile yeni transferini açıklaması dikkat çekti.
Fransa Ligue 1 takımı Lens, ara transfer döneminde uzun süredir kaleci transferi için çalışmalarına devam ediyordu. Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ile de temasa geçen Fransız kulüp aradığı filebekçiyi ülke sınırları içerisinde buldu. Marsilya'nın kalecisi olan Pau Lopez kiralık olarak takıma dahil edildi.
SEZON KARNESİ
İspanyol kaleci Pau Lopez'in bonservisi Marsilya kulübüne ait olsa da sezon başında gözden çıkarılmıştı. Yaz transfer döneminde İspanyol kulüp Girona'ya kiralık olarak gönderilen Lopez, 6 aylık süre içinde 1 kez forma şansı bulabilmişti.
Girona kulübün gözüne giremeyen Lopez, sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ettikten sonra yeni takımı Lens'e imzayı attı.
SQUİD GAME DETAYI
Lens yeni kalecisi Pau Lopez'i son zamanların dikkat çeken dizisi Squid Game detayı ile açıkladı. Videoda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.