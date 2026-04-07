Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gabriel Sara Göztepe maçında oynayacak mı? Karşılaşmaya saatler kala Brezilyalı yıldızın son durumu belli oldu

Trabzonspor mağlubiyetiyle zirve yolunda yara alan Galatasaray, Göztepe maçıyla yeniden ayağa kalkmayı hedeflerken, sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'dan sevindirici haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı kritik maç öncesinde, sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı kampında ayak bileği sakatlığı geçirmişti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu için sağlık heyetinden olumlu haber geldi ve ağrıları tam olarak geçmemesine rağmen oynamaya hazır.
Sara'nın Göztepe kafilesinde yer alması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 39 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray, Sara'nın dönüşüyle birlikte şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefliyor.
YILDIZ OYUNCU FEDAKARLIĞA HAZIR

Brezilya Milli Takımı kampında yaşadığı talihsiz ayak bileği sakatlığı sonrası Trabzonspor derbisinde görev yapamayan tecrübeli orta saha oyuncusu için sağlık heyetinden yeşil ışık yandı.

Gelen son bilgilere göre, ağrıları tam olarak geçmemesine rağmen takımı yalnız bırakmak istemeyen Sara, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahada olabilecek. Deneyimli oyuncunun Göztepe kafilesinde yer alması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU: SARA'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Galatasaray’ın oyun merkezinde kilit bir rol üstlenen 26 yaşındaki futbolcu, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

İşte Brezilyalı oyuncunun bu sezonki dikkat çeken rakamları:

İstatistikDeğer
Maç Sayısı39
Gol6
Asist3

Galatasaray, oyun kurulumunda büyük eksikliğini hissettiği Sara'nın dönüşüyle birlikte İzmir deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk inadını sürdürmeyi amaçlıyor.

