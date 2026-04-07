Gabriel Sara Göztepe maçında oynayacak mı? Karşılaşmaya saatler kala Brezilyalı yıldızın son durumu belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen kritik mücadelede Galatasaray, Göztepe'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında hata payı kalmayan sarı-kırmızılılarda tüm gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Gabriel Sara’nın üzerine çevrilmiş durumda.

YILDIZ OYUNCU FEDAKARLIĞA HAZIR

Brezilya Milli Takımı kampında yaşadığı talihsiz ayak bileği sakatlığı sonrası Trabzonspor derbisinde görev yapamayan tecrübeli orta saha oyuncusu için sağlık heyetinden yeşil ışık yandı.

Gelen son bilgilere göre, ağrıları tam olarak geçmemesine rağmen takımı yalnız bırakmak istemeyen Sara, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahada olabilecek. Deneyimli oyuncunun Göztepe kafilesinde yer alması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU: SARA'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Galatasaray’ın oyun merkezinde kilit bir rol üstlenen 26 yaşındaki futbolcu, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

İşte Brezilyalı oyuncunun bu sezonki dikkat çeken rakamları:

İstatistik Değer Maç Sayısı 39 Gol 6 Asist 3

Galatasaray, oyun kurulumunda büyük eksikliğini hissettiği Sara'nın dönüşüyle birlikte İzmir deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk inadını sürdürmeyi amaçlıyor.