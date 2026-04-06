Gabriel Sara Göztepe maçında oynayacak mı? Okan Buruk formülü belirledi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor’a boyun eğen ve zirvedeki rakiplerinin iştahını kabartan Galatasaray, Çarşamba günü Göztepe deplasmanında telafi peşinde. Ancak sarı-kırmızılı camia, zorlu maç öncesi orta sahanın beyni Gabriel Sara’dan gelen raporla sarsıldı.
Brezilya Milli Takımı dönüşü ayağında ağrı hisseden yıldız ismin yapılan tetkiklerinde, sol ayak bilek bağlarında hasar ve kemiğinde ödem tespit edildi. Teknik heyetin üzerine titrediği Sara’nın, bu kritik randevuda ilk 11’de yer alması oldukça zor görünüyor.
Galatasaray'da tek eksik Sara değil. Trabzonspor derbisinin bitişinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, savunmada büyük bir boşluğa sebep olurken; kolundan ameliyat olan gol makinesi Victor Osimhen de İzmir kafilesinde yer alamayacak isimler arasında.
Okan Buruk, bu önemli eksikliklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e yükseltmeyi hedefliyor.
Sara ve Osimhen’in yokluğunda skor üretme yükü, cezası sona eren Leroy Sane’nin omuzlarına binecek. Trabzon’da gol yollarında kilit açmakta zorlanan Galatasaray’da, Alman yıldızın takıma dönüşü teknik direktör Okan Buruk’un elini güçlendiren tek faktör.
Tecrübeli teknik adam, Göztepe mücadelesini bir "çıkış maçı" olarak kodlamış durumda. Sara’nın yokluğunda orta sahayı daha dirençli bir kurguyla sahaya sürmesi beklenen Buruk, Sane’nin hızıyla rakip savunmanın dengesini bozmayı amaçlıyor.
Galatasaray'da Son Durum:
|Oyuncu
|Durum
|Not
|Gabriel Sara
|Sakat
|Oynaması beklenmiyor
|Victor Osimhen
|Sakat
|Forma giyemeyecek
|Abdülkerim Bardakcı
|Cezalı
|Kadroda yok
|Leroy Sane
|Cezası bitti
|İlk 11'de olacak