Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor’a boyun eğen ve zirvedeki rakiplerinin iştahını kabartan Galatasaray, Çarşamba günü Göztepe deplasmanında telafi peşinde. Ancak sarı-kırmızılı camia, zorlu maç öncesi orta sahanın beyni Gabriel Sara’dan gelen raporla sarsıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gabriel Sara Göztepe maçında oynayacak mı? Okan Buruk formülü belirledi! Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Göztepe deplasmanında Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı'nın eksikliğinde telafi peşinde. Gabriel Sara'nın sol ayak bilek bağlarında hasar ve kemiğinde ödem tespit edildi, Göztepe maçında oynaması zor görünüyor. Abdülkerim Bardakcı, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Victor Osimhen, kolundan ameliyat olduğu için İzmir kafilesinde yer alamayacak. Cezası sona eren Leroy Sane'nin yokluklarda skor üretme yükünü üstlenmesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe mücadelesini bir 'çıkış maçı' olarak görüyor ve orta sahayı daha dirençli kurarak Sane'nin hızından faydalanmayı planlıyor.

Brezilya Milli Takımı dönüşü ayağında ağrı hisseden yıldız ismin yapılan tetkiklerinde, sol ayak bilek bağlarında hasar ve kemiğinde ödem tespit edildi. Teknik heyetin üzerine titrediği Sara’nın, bu kritik randevuda ilk 11’de yer alması oldukça zor görünüyor.

EKSİKLER LİSTESİ KABARIYOR

Galatasaray'da tek eksik Sara değil. Trabzonspor derbisinin bitişinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, savunmada büyük bir boşluğa sebep olurken; kolundan ameliyat olan gol makinesi Victor Osimhen de İzmir kafilesinde yer alamayacak isimler arasında.

Okan Buruk, bu önemli eksikliklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e yükseltmeyi hedefliyor.

HÜCUMUN ANAHTARI LEROY SANE’DE

Sara ve Osimhen’in yokluğunda skor üretme yükü, cezası sona eren Leroy Sane’nin omuzlarına binecek. Trabzon’da gol yollarında kilit açmakta zorlanan Galatasaray’da, Alman yıldızın takıma dönüşü teknik direktör Okan Buruk’un elini güçlendiren tek faktör.

OKAN BURUK’UN PLANI

Tecrübeli teknik adam, Göztepe mücadelesini bir "çıkış maçı" olarak kodlamış durumda. Sara’nın yokluğunda orta sahayı daha dirençli bir kurguyla sahaya sürmesi beklenen Buruk, Sane’nin hızıyla rakip savunmanın dengesini bozmayı amaçlıyor.

