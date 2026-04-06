Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gabriel Sara Göztepe maçında oynayacak mı? Okan Buruk formülü belirledi!

Şampiyonluk yarışında vites artırmak isteyen Galatasaray’da gözler Göztepe ile oynanacak kritik erteleme maçına çevrilirken, orta sahanın dinamosu Gabriel Sara’dan gelen haber moralleri bozdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 12:09

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor’a boyun eğen ve zirvedeki rakiplerinin iştahını kabartan Galatasaray, Çarşamba günü Göztepe deplasmanında telafi peşinde. Ancak sarı-kırmızılı camia, zorlu maç öncesi orta sahanın beyni Gabriel Sara’dan gelen raporla sarsıldı.

HABERİN ÖZETİ

Gabriel Sara Göztepe maçında oynayacak mı? Okan Buruk formülü belirledi!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Göztepe deplasmanında Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı'nın eksikliğinde telafi peşinde.
Gabriel Sara'nın sol ayak bilek bağlarında hasar ve kemiğinde ödem tespit edildi, Göztepe maçında oynaması zor görünüyor.
Abdülkerim Bardakcı, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.
Victor Osimhen, kolundan ameliyat olduğu için İzmir kafilesinde yer alamayacak.
Cezası sona eren Leroy Sane'nin yokluklarda skor üretme yükünü üstlenmesi bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe mücadelesini bir 'çıkış maçı' olarak görüyor ve orta sahayı daha dirençli kurarak Sane'nin hızından faydalanmayı planlıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Brezilya Milli Takımı dönüşü ayağında ağrı hisseden yıldız ismin yapılan tetkiklerinde, sol ayak bilek bağlarında hasar ve kemiğinde ödem tespit edildi. Teknik heyetin üzerine titrediği Sara’nın, bu kritik randevuda ilk 11’de yer alması oldukça zor görünüyor.

EKSİKLER LİSTESİ KABARIYOR

Galatasaray'da tek eksik Sara değil. Trabzonspor derbisinin bitişinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, savunmada büyük bir boşluğa sebep olurken; kolundan ameliyat olan gol makinesi Victor Osimhen de İzmir kafilesinde yer alamayacak isimler arasında.

Okan Buruk, bu önemli eksikliklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e yükseltmeyi hedefliyor.

HÜCUMUN ANAHTARI LEROY SANE’DE

Sara ve Osimhen’in yokluğunda skor üretme yükü, cezası sona eren Leroy Sane’nin omuzlarına binecek. Trabzon’da gol yollarında kilit açmakta zorlanan Galatasaray’da, Alman yıldızın takıma dönüşü teknik direktör Okan Buruk’un elini güçlendiren tek faktör.

OKAN BURUK’UN PLANI

Tecrübeli teknik adam, Göztepe mücadelesini bir "çıkış maçı" olarak kodlamış durumda. Sara’nın yokluğunda orta sahayı daha dirençli bir kurguyla sahaya sürmesi beklenen Buruk, Sane’nin hızıyla rakip savunmanın dengesini bozmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Son Durum:

OyuncuDurumNot
Gabriel SaraSakatOynaması beklenmiyor
Victor OsimhenSakatForma giyemeyecek
Abdülkerim BardakcıCezalıKadroda yok
Leroy SaneCezası bittiİlk 11'de olacak
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.