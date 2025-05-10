Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye taş geldi!

Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetinin ardından Metin Öztürk'ten flaş ifadeler geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında 8 kişiye düşmemesini eleştiren Öztürk, yeni sezonda böyle şeyler istemediğini belirtti.

METİN ÖZTÜRK GALATASARAY ADINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalayacağız. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi maçı tamamladı. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugüne bakınca ise iyi oynadık. Okan hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı, centilmence tebrik etti. Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için."