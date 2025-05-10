Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye taş geldi!

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 ile mağlup ederken, ikinci başkan Metin Öztürk'ten Fenerbahçe açıklaması geldi. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Metin Öztürk, Fenerbahçe konusunda hakem kritiği yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye taş geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 23:19

Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetinin ardından Metin Öztürk'ten flaş ifadeler geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında 8 kişiye düşmemesini eleştiren Öztürk, yeni sezonda böyle şeyler istemediğini belirtti.

METİN ÖZTÜRK GALATASARAY ADINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalayacağız. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi maçı tamamladı. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugüne bakınca ise iyi oynadık. Okan hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı, centilmence tebrik etti. Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için."

Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye taş geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

LİG ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLEYEN GALATASARAY'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 266.2 milyon Eurodur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Koç'un Jose Mourinho ayrılığı için kararı netleşti: Fenerbahçe'de yeni teknik adam süreci planlandı!
Fatih Tekke'den kritik açıklama: "Penaltı olması lazımdı!"
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Metin Öztürk
#Metin Öztürk
#Galatasaray Trabzonspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.