Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün saat 20.00’de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.
Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.