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 | Baran Aksoy

Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız

Galatasaray, Fernando Musleranın vedasında sonra yenir bir file bekçisi arayışına hızla başladı. Muslera'yı aratmayacak bir isim için radarları sonuna kadar açan sarı-kırmızılı ekibin şimdilik hedefinde 4 yıldız kaleci var.

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Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 09:59

Galatasaray'ın efsane kalecilerinde Fernando Muslera, 14 sezonun ardından sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Galatasaray, Muslera'nın yerini doldurabilecek yeni bir kaleci için çalışmaların startını verdi. İşte Galatasaray'ın hedefindeki 4 file bekçisi...

DJORDJE PETROVİC İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Adeta futbol dünyasına kaleci yetiştiren Chelsea'de forma giyen Djordje Petrovic için girişimler hızlandı. Geçtiğimiz sezon Strasbourg'a kiralanan 25 yaşındaki Petrovic, Avrupa'dan daha iyi teklifler beklediği ve bunu için de Galatasaray'a henüz yeşil ışık yakmadığı öğrenildi. Değeri 20 milyon Euro olan Petrovic'in Chelsea ile 5 yıl daha sözleşmesi bulunurke 8 kalecisi olan Chelsea'nin, tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık olarak vermesi bekleniyor.

Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız

BARCELONA GALATASARAY İLE TEMASTA

İspanyol devi Barcelona geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Ter Stegen'i gözden çıkarıp Espanyol'dan Joan Garcia'yı kadrosuna kattı. Alman kalecinin 12 milyon Euro’luk maaş yükünden kurtulmak isteyen Barça, aynı zamanda bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. 33 yaşındaki eldiveni kiralamayı düşünen Galatasaray ise temaslarına devam ediyor. Ancak deneyimli kalecinin maaşı ve yaşadığı sakatlıklar, Cimbom'un kafasını kurcalıyor.

Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız

GS'NİN BİR GÖZÜ DE LUCAS CHEVALİER'DE

Sarı-kırmızılı ekibin bir gözü de Fransa’da Lille forması giyen Lucas Chevalier'de... 23 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katarak kaleci sorununu kökten çözmek isteyen Galatasaray, maliyeti yüksek olan bu transfer için Osimhen’in durumunun netleşmesini bekliyor. Fransız kulübü, sözleşmesi 2 yıl daha süren oyuncu için 45 milyon Euro talep etti. Menajerler aracılığıyla bu rakamın düşürülmesi yönünde pazarlıklar sürüyor. Chevalier’nin liderlik vasıfları en büyük avantajı olarak öne çıkıyor.

Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız

KİRALIK GÖNDERMEYE SICAK BAKIYORLAR

İngiltere Premier Lig’e veda eden Southampton'ın İngiliz kaleci Aaron Ramsdale'i kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray, 27 yaşındaki file bekçisini listesine dahil etse de şimdilik yedek seçenek olarak tutuyor. Aaron Ramsdale ile sadece sarı-kırmızılılar değil, Rangers da ilgileniyor. 2028’e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan tecrübeli kalecinin piyasa değeri ise 16 milyon Euro civarında...

Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız

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