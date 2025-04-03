Galatasaray'a Kevin de Bruyne transferinde ters köşe!

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Kevin de Bruyne için flaş bir gelişme duyuruldu. İngiliz basınının haberi göre Kevin de Bruyne, an itibarıyla Suudi Arabistan yolunda ve Galatasaray gibi Avrupa ekiplerini ancak ikinci planda düşünüyor.

Galatasaray'a Kevin de Bruyne'den kötü haber geldi. Belçikalı yıldız, Suudi Arabistan 2. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Neom SC ile ön anlaşmaya vardı. İngiliz basını, Kevin de Bruyne transferinin büyük ölçüde bittiğini duyurdu.

GALATASARAY'A KEVIN DE BRUYNE TRANSFERİNDE KÖTÜ SÜRPRİZ

Galatasaray ve Everton gibi Avrupa'dan pek çok talibi olduğu bilinen Kevin de Bruyne, an itibarıyla rotayı Suudi Arabistan'a kırdı! Neom SC ile ilk görüşmelerinden memnun kalan yıldız orta saha, Arabistan ekibinin üst lige çıkması halinde imza atma sürecini tamamlayacak.

SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR

Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan De Bruyne, Pep Guardiola tarafından 'gönderilecekler' listesine konmuştu. Belçikalı orta saha, Neom SC'nin üst lige çıkamaması halinde tekrar Avrupa seçeneklerini değerlendirecek.

PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon 31 maça çıkan deneyimli isim, 4 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.