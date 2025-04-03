Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin primi belli oldu: Galibiyet için kesenin ağzı açıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve kupada yarı finale yükselmişti. Bu büyük zaferin ardından prim sürecini merak eden futbolculara ise yönetimden hızlıca müjde geldi ve an itibarıyla kesenin ağzı açıldı.

GALATASARAY'DA FENERBAHÇE GALİBİYETİNİN PRİMLERİ BELLİ OLDU

Ezeli rakibini turnuvanın dışına iten Galatasaray'da prim tutarı da belli oldu. Sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe galibiyeti için 1 milyon Dolar yani yaklaşık olarak 38 milyon TL prim dağıtacak. Bu miktara göre de as takım bazında hesaplama yapınca, kişi başına 1 milyon TL ve üzeri ödemeler söz konusu olacak.

GALATASARAY YARI FİNALDE KONYASPOR İLE EŞLEŞTİ

Fenerbahçe'yi çeyrek finalde mağlup eden Galatasaray, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacak.