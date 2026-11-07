Galatasaray'da Leao şoku! Portekizli yıldız maça devam edemedi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Amedspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Rafael Leao, Lafont (KK), Batrakov ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Mücadelenin 7. dakikasında Galatasaray'ın ilk golünü atan Rafael Leao, mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında yedek kulübesinin yakınındaki bir pozisyonda sakatlık geçirdi. Leao, daha sonra direkt kulübeye geçti.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından oyun devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada oyundan çıkarak yerini Deniz Gül'e bıraktı.
Galatasaray'da Leao'nun sakatlığı önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.