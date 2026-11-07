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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:03

Galatasaray'da Leao şoku! Portekizli yıldız maça devam edemedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Portekizli oyuncu Rafael Leao, ikinci yarının başında yaşadığı sakatlığın ardından 50. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Leao şoku! Portekizli yıldız maça devam edemedi
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:03

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında lider ile ikinci sıradaki , İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri , Lafont (KK), Batrakov ve kaydetti.

Galatasaray'da Leao şoku! Portekizli yıldız maça devam edemedi

LEAO MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 7. dakikasında Galatasaray'ın ilk golünü atan Rafael Leao, mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında yedek kulübesinin yakınındaki bir pozisyonda sakatlık geçirdi. Leao, daha sonra direkt kulübeye geçti.

Galatasaray'da Leao şoku! Portekizli yıldız maça devam edemedi

Buradaki ilk müdahalesinin ardından oyun devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada oyundan çıkarak yerini Deniz Gül'e bıraktı.

Galatasaray'da Leao'nun sakatlığı önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Futbol
#trendyol süper lig
#amedspor
#Rafael Leao
#Spor
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