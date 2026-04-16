Sarı-kırmızılı camiada heyecan ve endişe bir arada. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanan mücadelede sakatlanarak taraftarını korkutan Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak yıldız golcünün dönüşü beklenen kadar kolay olmayabilir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Osimhen bilmecesi: Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Dev derbi öncesi teknik heyetten kritik karar... Galatasaray'da sakatlığı sonrası antrenmanlara başlayan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan mücadelede sakatlanmış ve uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başlamıştır. Kulüp doktorları, Osimhen'in Gençlerbirliği karşılaşmasında oynamasını riskli bulmaktadır. Doktorların en büyük endişesi, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde Osimhen'in tekrar sakatlanmasıdır. Osimhen'in fiziksel olarak %100 seviyeye gelmesi için zamana ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maç, 18 Nisan Cumartesi saat 20:00'de başlayacaktır.

SAĞLIK HEYETİNDEN OKAN BURUK’A KRİTİK UYARI

Dün yapılan idman sonrası kulüp doktorları, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. Her ne kadar Osimhen antrenmanda istekli görünse de, sağlık heyeti oyuncunun Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmasında oynamasını oldukça riskli buluyor. Doktorların en büyük endişesi ise yaklaşan dev derbi.

DERBİ ÖNCESİ "KOL" ALARMI

Osimhen’in sakatlık süreci için özel bandajlar hazırlansa da, Ankara deplasmanında koluna alabileceği en ufak bir darbenin işleri geri dönülemez bir noktaya getirebileceği belirtiliyor. Gençlerbirliği maçında yaşanabilecek olası bir aksilik, Nijeryalı forvetin Fenerbahçe derbisini kaçırmasına neden olabilir.

SABIRSIZ YILDIZ, TEDBİRLİ TEKNİK HEYET

Nijeryalı golcünün sahaya çıkmak için can attığı ve teknik heyete "hazırım" mesajı verdiği bilinse de, Galatasaray cephesi riski minimize etmek istiyor. Oyuncunun fiziksel olarak %100 seviyeye gelmesi için hala zamana ihtiyacı var. Osimhen’in moral motivasyon açısından Ankara kafilesine dahil edilmesi beklense de, maçta süre alması zor görünüyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı kritik mücadele, 18 Nisan Cumartesi saat 20:00’de başlayacak. Tüm gözler Okan Buruk’un son dakikada vereceği kararda olacak.