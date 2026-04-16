Galatasaray'da Osimhen bilmecesi: Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Dev derbi öncesi teknik heyetten kritik karar...

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen, dün takımla birlikte antrenmanlara çıkmıştı. Yıldız golcünün Gençlerbirliği karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı camiada heyecan ve endişe bir arada. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanan mücadelede sakatlanarak taraftarını korkutan Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak yıldız golcünün dönüşü beklenen kadar kolay olmayabilir.

Galatasaray'da sakatlığı sonrası antrenmanlara başlayan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan mücadelede sakatlanmış ve uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başlamıştır.
Kulüp doktorları, Osimhen'in Gençlerbirliği karşılaşmasında oynamasını riskli bulmaktadır.
Doktorların en büyük endişesi, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde Osimhen'in tekrar sakatlanmasıdır.
Osimhen'in fiziksel olarak %100 seviyeye gelmesi için zamana ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maç, 18 Nisan Cumartesi saat 20:00'de başlayacaktır.
SAĞLIK HEYETİNDEN OKAN BURUK’A KRİTİK UYARI

Dün yapılan idman sonrası kulüp doktorları, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. Her ne kadar Osimhen antrenmanda istekli görünse de, sağlık heyeti oyuncunun Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmasında oynamasını oldukça riskli buluyor. Doktorların en büyük endişesi ise yaklaşan dev derbi.

DERBİ ÖNCESİ "KOL" ALARMI

Osimhen’in sakatlık süreci için özel bandajlar hazırlansa da, Ankara deplasmanında koluna alabileceği en ufak bir darbenin işleri geri dönülemez bir noktaya getirebileceği belirtiliyor. Gençlerbirliği maçında yaşanabilecek olası bir aksilik, Nijeryalı forvetin Fenerbahçe derbisini kaçırmasına neden olabilir.

SABIRSIZ YILDIZ, TEDBİRLİ TEKNİK HEYET

Nijeryalı golcünün sahaya çıkmak için can attığı ve teknik heyete "hazırım" mesajı verdiği bilinse de, Galatasaray cephesi riski minimize etmek istiyor. Oyuncunun fiziksel olarak %100 seviyeye gelmesi için hala zamana ihtiyacı var. Osimhen’in moral motivasyon açısından Ankara kafilesine dahil edilmesi beklense de, maçta süre alması zor görünüyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı kritik mücadele, 18 Nisan Cumartesi saat 20:00’de başlayacak. Tüm gözler Okan Buruk’un son dakikada vereceği kararda olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş transferde gaza bastı! Fenerbahçe'ye tarihi çalım yolda: 'Kara Kartal' Romelu Lukaku için devreye girdi
Asensio Çaykur Rizespor maçında oynacak mı? Teknik heyetten rapor geldi: Bir iyi, bir kötü haber!
Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ünlü isimden çarpıcı sözler: 'Icardi ile bütün bağlar koptu...'
