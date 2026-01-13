Galatasaray’dan transferde gövde gösterisi: 110 milyon euro’luk dev operasyon!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da alınan Süper Kupa mağlubiyeti sonrası transfer süreci tamamen değişti.

Transfer döneminin başında kritik Şampiyonlar Ligi maçlarının sonuçlarını bekleme kararı alan yönetim, Fenerbahçe karşısında alınan Süper Kupa yenilgisiyle planlarında değişikliğe gitti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sadece orta saha değil, hücumun her bölgesinde fark oluşturacak oyuncular için operasyon başlatıldı.

ORTA SAHAYA RÜYA İSİM: FABİAN RUİZ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır ve Singo transferleri için kasasından 60 milyon Euro çıkaran sarı-kırmızılı ekip, benzer bir yatırımı Fabian Ruiz için yapmaya hazırlanıyor.

PSG'YLE TEMASLAR KURULDU

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, PSG’nin futbol aklı Luis Campos ile doğrudan temas kurarak 29 yaşındaki İspanyol yıldız için 30 milyon Euro’luk dev bir teklif sundu. Henüz PSG ve oyuncu cephesinden kesin bir "evet" gelmese de sarı-kırmızılılar şartları sonuna kadar zorluyor.

ONYEDİKA’DA İMZALAR YAKIN

Sarı-kırmızılı ekipte orta saha hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Afrika basınında geniş yer bulan iddialara göre Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı kancasına alan Cimbom, Club Brugge ile 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3.5+1 yıllık kontrat yapılması ve yıllık 1 milyon Euro maaş ödenmesi bekleniyor.

HÜCUM HATTINA NOA LANG TAKVİYESİ

Bir diğer gelişme ise İtalyan devi Napoli’de mutsuz olan Hollandalı yıldız Noa Lang. Beşiktaş’ın ilgisine rağmen Şampiyonlar Ligi faktörüyle tercihini Galatasaray’dan yana kullanan yıldız, kulüpler arasındaki "zorunlu satın alma opsiyonu" maddesi sorununun giderilmesi halinde transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

OKAN BURUK'A YENİ JOKER ADAYI

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın gündemine gelen Cezayirli forvet için Fransız ekibi Marsilya’ya kiralama teklifi yapıldı. Santrfor, kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'un hücumdaki yeni joker adayı.