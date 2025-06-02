Galatasaray'ın kaleci transferini duyurdular!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası için Inaki Pena gündemi yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Inaki Pena için resmen devrede.

Galatasaray'da yeni sezon için planlamalar başladı. Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Barcelonalı Inaki Pena için nabız yokluyor.

GALATASARAY'DA INAKI PENA TRANSFERİ

İspanyol basını Galatasaray için Inaki Pena transferini duyurdu. Galatasaray'ın yeni Fernando Muslera'sı olarak Inaki Pena'yı öne süren İspanyollar, son kararın yetenekli kalecide olduğunu belirtti.

INAKI PENA VE BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona ile bu sezon 23 maça çıkan Inaki Pena, 1966 dakika sahada kaldı.