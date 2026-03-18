Galatasaray'ın Liverpool maçı öncesinde İngiltere karnesi!

Liverpool deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, kulüp tarihinde 28. defa İngilizler ile mücadele etmiş olacak. Ayrıca da sarı kırmızılılar, bu sezon alınan galibiyetlere rağmen istatistik olarak geride kalmıştı.

GALATASARAY VE İNGİLİZLER İLE GERİDE KALAN 27 MAÇI

Bugüne kadar 27 defa İngiltere temsilcileriyle sahaya çıkan Galatasaray, bu dönemde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 de mağlubiyet almıştı! İlave olarak da Süper Lig devi, geride kalan maçlarda rakip fileleri 34 kez havalandırmış ve 49 da gol yemişti.

GALATASARAY 1-0'IN RÖVANŞINDA!

İstanbul'daki 1-0'lık zafer sonrasında İngiltere'de tur için sahaya çıkacak olan Aslan, Liverpool'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.