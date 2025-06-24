Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaraylıları duygulandıran anlar! Fernando Muslera imzayı attı

Galatasaray ile 14 yılın ardından yollarını ayıran efsane kaleci Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştı. Muslera bugün düzenlenen tören ile sözleşmeye imzayı attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaraylıları duygulandıran anlar! Fernando Muslera imzayı attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:16

Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerini noktaladıktan sonra gözyaşları içinde Türkiye’den ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, dün yeni takımını kamuoyuyla paylaşmıştı. 38 yaşındaki deneyimli eldiven, Arjantin’in Estudiantes kulübüyle Aralık 2026’ya kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

Galatasaraylıları duygulandıran anlar! Fernando Muslera imzayı attı

SÖZLEŞME 1 YILLIK İMZALANDI

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, Estudiantes’in 2025’in ikinci yarısı için ilk transferi oldu. Uruguaylı file bekçisi, kulüple Aralık 2026’ya kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, 9 Temmuz’da Velez karşısında oynanacak Uluslararası Süper Kupa finali ile CONMEBOL Libertadores Kupası son 16 turundaki Cerro Porteno mücadelesinde Eduardo Dominguez’in teknik direktörlüğündeki profesyonel kadroda yer alacak" denildi.

Galatasaraylıları duygulandıran anlar! Fernando Muslera imzayı attı

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARNESİ

2011 yılında Lazio’dan Galatasaray’a transfer olan Muslera, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 551 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray kariyeri boyunca 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 19 kez kupa kaldıran Uruguaylı kaleci, 14 yıl boyunca Türk futbolunda birçok başarıya imza attı. Ayrıca, 18 kupası bulunan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Türkiye’de en fazla kupa kazanan futbolcu unvanının da sahibi oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray için flaş iddia! Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için harekete geçildi
Galatasaray, kaleci radarını sonuna kadar açtı! İşte hedefteki 4 yıldız
ETİKETLER
#türkiye
#galatasaray
#fernando muslera
#arjantin
#kaleci
#Uruguay
#Estudiantes
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.