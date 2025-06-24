Galatasaraylıları duygulandıran anlar! Fernando Muslera imzayı attı

Galatasaray ile 14 yılın ardından yollarını ayıran efsane kaleci Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştı. Muslera bugün düzenlenen tören ile sözleşmeye imzayı attı.

Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerini noktaladıktan sonra gözyaşları içinde Türkiye’den ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, dün yeni takımını kamuoyuyla paylaşmıştı. 38 yaşındaki deneyimli eldiven, Arjantin’in Estudiantes kulübüyle Aralık 2026’ya kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK İMZALANDI

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, Estudiantes’in 2025’in ikinci yarısı için ilk transferi oldu. Uruguaylı file bekçisi, kulüple Aralık 2026’ya kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, 9 Temmuz’da Velez karşısında oynanacak Uluslararası Süper Kupa finali ile CONMEBOL Libertadores Kupası son 16 turundaki Cerro Porteno mücadelesinde Eduardo Dominguez’in teknik direktörlüğündeki profesyonel kadroda yer alacak" denildi.

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARNESİ

2011 yılında Lazio’dan Galatasaray’a transfer olan Muslera, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 551 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray kariyeri boyunca 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 19 kez kupa kaldıran Uruguaylı kaleci, 14 yıl boyunca Türk futbolunda birçok başarıya imza attı. Ayrıca, 18 kupası bulunan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Türkiye’de en fazla kupa kazanan futbolcu unvanının da sahibi oldu.